Calor e umidade: o truque que realmente prolonga a duração do batom.

Com o calor e a umidade, manter a maquiagem intacta o dia todo pode se tornar um desafio. O batom, em particular, tende a desbotar ou borrar com mais facilidade. A boa notícia é que um truque simples pode ajudar a prolongar sua duração sem adicionar nada à sua rotina.

O truque que muda tudo

Com o aumento da temperatura, a transpiração, a umidade e o atrito podem afetar a duração do batom. O resultado: retoques frequentes e cor que desbota ao longo do dia. No entanto, existe uma técnica simples para aumentar sua durabilidade: aplique uma leve camada de pó translúcido entre duas camadas de batom. Isso ajuda o produto a aderir melhor aos lábios e a permanecer no lugar por mais tempo.

Na prática, eis como proceder:

Desenhe o contorno dos seus lábios com um lápis para definir o formato.

Aplique uma primeira camada de batom uniformemente.

Aplique uma fina camada de pó fixador com leves batidinhas de um pincel.

Aplique uma segunda camada fina de batom para reavivar a cor.

O pó confere um acabamento ligeiramente mate ao material e reforça a sua fixação, mesmo em condições de calor ou humidade.

Lábios bem preparados são a chave para o conforto.

Embora essa técnica seja eficaz, ela também pode ressecar um pouco os lábios. Daí a importância de prepará-los previamente. Aplicar um bálsamo hidratante ajuda a manter os lábios macios e confortáveis, resultando em um acabamento mais uniforme. Lábios bem hidratados também facilitam a aplicação do batom e previnem imperfeições. É um passo simples, mas essencial para garantir longa duração e conforto ao longo do dia.

Uma rotina simples e adaptável

A vantagem deste truque é que ele se integra facilmente à sua rotina de beleza. Não há necessidade de produtos complicados ou técnicas avançadas: basta seguir alguns passos simples. Pode ser particularmente útil em dias quentes, para eventos longos ou se você quiser minimizar os retoques. Ao aplicar camadas finas, você consegue um resultado mais duradouro sem precisar alterar a cor escolhida. Assim, você tem a liberdade de ajustar a intensidade, o acabamento ou até mesmo pular algumas etapas, se desejar.

E se você também deixasse seus lábios em paz?

Dito isso, é importante lembrar: você não tem absolutamente nenhuma obrigação de usar batom, no verão ou em qualquer outra época do ano. Seu rosto, seus lábios, sua pele são perfeitamente naturais. Maquiagem é uma ferramenta de autoexpressão, um prazer, mas nunca uma necessidade.

Algumas pessoas adoram brincar com texturas, cores e acabamentos. Outras preferem o conforto da pele nua ou simplesmente da pele hidratada. E tudo isso é perfeitamente válido. A ideia não é fazer com que a maquiagem dure a todo custo, mas sim oferecer opções para quem quiser usá-la.

Resumindo, quando se enfrenta o calor e a umidade, alguns passos simples podem fazer toda a diferença se você optar por usar maquiagem. O truque de aplicar pó translúcido entre duas camadas de batom é uma maneira simples e eficaz de prolongar sua duração. Mas, no fim das contas, o mais importante é algo completamente diferente: sentir-se bem consigo mesma, com ou sem maquiagem. Um vermelho vibrante, um balm suave ou uma cor de batom natural — qualquer coisa é perfeitamente aceitável.