Será que o rímel está prestes a se tornar obsoleto? Essa tendência minimalista promete decolar em 2026.

E se seus olhos não precisassem mais de realce para brilhar? Este ano, 2026, uma onda minimalista está transformando os padrões de beleza e questionando o status icônico do rímel. Longe de anunciar seu fim, essa tendência abre as portas para mais liberdade e autenticidade.

Será este o fim da máscara para cílios como a conhecemos?

Item indispensável em nossas nécessaires, o rímel sempre foi essencial para fazer os cílios parecerem maiores, mais longos e mais volumosos. Com apenas algumas pinceladas, ele estrutura o olhar e proporciona intensidade instantânea. No entanto, nos últimos meses, uma mudança vem acontecendo: cada vez mais mulheres (e homens também) estão optando por não usá-lo. Nas redes sociais, tutoriais que mostram cílios naturais estão se multiplicando.

A estética "clean girl", já consolidada há várias temporadas, privilegia uma tez luminosa, sobrancelhas bem cuidadas, texturas leves... e, às vezes, nem rímel. O que poderia ter parecido uma simples moda passageira agora faz parte de uma tendência mais duradoura. Maquiadores profissionais confirmam essa evolução. A ideia não é mais "transformar" o olhar, mas suavizá-lo. Dispensar o rímel permite que a pele brilhe e evita uma aparência carregada. O resultado? Um rosto natural, onde suas feições respiram.

Um visual mais suave, com a pele em destaque.

Esse minimalismo não significa abandonar a maquiagem — se você não quiser. Trata-se mais de reequilibrar. A maquiagem dos olhos não precisa mais ser sistematicamente ultra-intensa; agora faz parte de uma estética holística onde a pele é o foco principal. O ano de 2016 foi marcado por acabamentos matte, cílios volumosos e olhos esculpidos. Este ano, 2026, o foco está em texturas luminosas, acabamentos translúcidos e produtos híbridos que transitam entre o cuidado com a pele e a maquiagem. Sua pele, em toda a sua textura e singularidade, é a protagonista.

Nesse contexto, o rímel pode parecer desnecessário para quem busca um olhar discreto. Algumas pessoas simplesmente usam um curvex para abrir o olhar. Outras aplicam um bálsamo transparente para domar os cílios sem adicionar cor. Seus cílios permanecem visíveis, naturais e cheios de vida — e isso é tudo o que você precisa.

Cuidado com os cílios: a nova prioridade de beleza

Entretanto, outro fenômeno está ganhando força: o "cuidado com os cílios". Seguindo a "skinificação" da maquiagem, os cílios agora recebem atenção especial. Séruns fortificantes, tratamentos nutritivos, condicionadores específicos: a gama de produtos está explodindo. Os números do mercado confirmam esse entusiasmo. O setor global de cuidados com os cílios, estimado em cerca de US$ 1,65 bilhão em 2022, poderá atingir quase US$ 3 bilhões até 2030, de acordo com diversas análises especializadas.

Essa tendência ilustra uma mudança de mentalidade: em vez de "usar maquiagem para compensar", o foco agora é realçar e destacar o que já existe. Cílios nutridos, flexíveis e saudáveis se tornam um trunfo por si só. Você não precisa mais esconder ou intensificar a maquiagem a todo custo. Seu olhar ganha suavidade sem perder a presença.

Uma tendência impulsionada pelas redes sociais

O TikTok e o Instagram desempenham um papel central nessa evolução. Rotinas minimalistas, intencionalmente desprovidas de produtos, estão acumulando milhões de visualizações. Criadores de conteúdo promovem resultados "sem esforço", mais próximos do cotidiano do que visuais ultratransformados. Essa abordagem também se alinha a uma reflexão mais ampla sobre o consumo. Menos produtos, rotinas simplificadas e maior atenção aos ingredientes: o minimalismo na beleza ressoa com preocupações ecológicas e orçamentárias. Você escolhe o que realmente precisa, sem acumulação desnecessária.

No entanto, o rímel não está desaparecendo. Ele continua sendo indispensável para quem gosta de intensificar o olhar ou brincar com o volume. A diferença é que ele não é mais visto como "obrigatório". Seus olhos não estão mais "incompletos" sem ele.

Uma redefinição em vez de um desaparecimento.

A beleza funciona em ciclos. Cílios ultravolumosos sucederam looks mais naturais, e vice-versa. Em 2026, a tendência minimalista faz parte de um contexto cultural que valoriza a autenticidade, o autocuidado e a autoaceitação. O rímel não está ultrapassado; está sendo reposicionado. Está se tornando uma escolha, não uma necessidade. Seus cílios naturais não são "negligenciados": seu olhar pode ser suave, sutil ou impactante de outras maneiras.

Em última análise, essa evolução da beleza reflete uma mudança mais profunda: o único propósito da maquiagem não é mais transformar, mas sim complementar. Seja optando por cílios naturais ou uma franja dramática, o princípio fundamental permanece o mesmo: você tem o direito de definir sua própria estética. Sua beleza não depende de uma camada de rímel, mas de como você escolhe se expressar.