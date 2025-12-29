O glitter corporal está de volta à moda: veja por que dizemos sim!

Eles haviam desaparecido de nossas nécessaires desde os anos 2000, e agora estão de volta ao centro de nossos rituais de beleza. O glitter está mais uma vez polvilhando nossos corpos e iluminando nossas silhuetas. Uma relíquia de festas passadas e de nossas primeiras noitadas na adolescência, o glitter é para a beleza o que o sal é para a culinária: um tempero brilhante para a pele.

Glitter corporal, o renascimento

As rainhas do R&B e as divas do pop se banhavam em pó dourado para gravar videoclipes nos anos 2000. Elas não economizavam nos sprays brilhantes, revelando corpos que pareciam joias vivas. Aliás, esses frascos iridescentes eram um símbolo de pertencimento, uma assinatura coletiva. Se você cresceu na era das calças de cintura baixa, colares elásticos e câmeras descartáveis, com certeza usou glitter em excesso. Aplicado quase religiosamente sob vestidos decotados nas costas ou regatas coloridas, o glitter era praticamente indispensável em todas as festas. Ele adornava a pele com uma linda camada de luz.

Este frasquinho, que antes adornava nossos corpos e ficava ao lado do nosso perfume Lolita Lempicka e dos nossos glosses labiais aromatizados, era indispensável para ocasiões especiais. Então, aos poucos, o glitter se tornou barato e ultrapassado. Desapareceu das nossas nécessaires e das nossas clavículas, dando lugar aos iluminadores em pó. Mas, como de costume, o mundo da beleza adora desempoeirar tendências esquecidas e fazer com que produtos antes considerados soníferos pareçam indispensáveis.

O brilho está de volta, do pescoço aos braços, conferindo a quem o usa um toque extra de glamour e um charme natural. Estrelas como Rita Ora e Tyla estão aderindo a essa estética deslumbrante dos anos 2000. Em tons refrescantes e cintilantes ou em nuances rosadas e saudáveis, o brilho proporciona um acabamento sofisticado à pele. Por si só, ele é suficiente para iluminar a tez, valorizar a silhueta e acentuar os principais traços do corpo.

Um remédio brilhante para a confiança.

Além de aprimorar a aparência e transformar o corpo em uma bola de discoteca gigante, o glitter também é a base da autoestima. É um ato estético, sem dúvida, mas também uma celebração de si mesmo. A aplicação em si é puro prazer pessoal. Cada toque no corpo se torna uma carícia terna e radiante.

O brilho realça partes do seu corpo que você evita no espelho, funcionando como um adorno. Ele permite que você veja beleza onde só enxerga defeitos. Não possui poderes mágicos, mas tem o mérito de fazer você se sentir vista e iluminar o que você constantemente tenta esconder. Dourado, prateado ou nude, o brilho age além da superfície.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Ngozi Edeme (@paintedbyesther)

Uma ideia brilhante para ocasiões especiais.

Por muito tempo, praticamos a moderação e deixamos que Hailey Bieber e outras "garotas certinhas" ditassem nossas rotinas de beleza. Enquanto nos anos 2000 buscávamos com entusiasmo maquiagens extravagantes e olhos dramáticos no Tumblr, é evidente que o minimalismo está mais em voga do que a criatividade desenfreada. Felizmente, os tempos mudam e as tendências evoluem. O que era proibido ontem é prescrito hoje.

Enquanto glosses cremosos, lápis preto e sombras vibrantes estão voltando com tudo graças ao maximalismo, o glitter também tem um futuro brilhante pela frente. Ele está ultrapassando a barreira do pescoço para transformar o corpo em uma tela artística e um campo de admiração. Não mais confinado às pálpebras e à arcada dentária, ele desafia a regra da moderação. O glitter é o brilho que faltava em nossos guarda-roupas. Graças a ele, um simples vestido preto pode se tornar icônico. É o detalhe que faz toda a diferença, o ingrediente festivo definitivo.

E as viciadas em beleza recomendam glitter em gel para um acabamento luminoso, mas não exagerado. Acabaram-se os dias do glitter em pó que nos fazia espirrar cada vez que o aplicávamos. Precisa de uma referência? O Body Lava da Fenty ou o famoso Óleo Multiuso Gold da Huile Prodigieuse.

Para o novo ano, as estrelas deixam o céu nebuloso para se instalarem na base do decote e na pele exposta. 2026 provavelmente será o ano de infinitas possibilidades de beleza.