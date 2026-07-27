Essas tendências de maquiagem vão ser um sucesso neste outono de 2026.

Após várias temporadas em que a maquiagem discreta reinou absoluta, o outono de 2026 promete ser mais ousado. As passarelas de Nova York, Londres, Milão e Paris exibiram looks expressivos que, ainda assim, permitem que a pele respire. Muita inspiração para descobrir novas maneiras de se divertir com a maquiagem, de acordo com o seu humor.

A maquiagem esfumada nos olhos está voltando com tudo.

Neste outono de 2026, os olhos são adornados com tons profundos e sutilmente esfumados. Diga adeus aos delineados ultragráficos: os olhos esfumados são suavizados para um resultado intenso, porém mais versátil e fácil de usar. Outra variação que também está cativando os entusiastas da beleza é o efeito de delineador propositalmente borrado, que confere um ar rock e descontraído, sem a busca pela perfeição. O objetivo não é alcançar uma maquiagem impecável, milimetricamente perfeita, mas sim criar um look cheio de personalidade.

O blush é usado sem qualquer inibição.

O blush está voltando com tudo nas rotinas de beleza. Desta vez, não se limita mais a um toque leve nas maçãs do rosto: ele está sendo aplicado generosamente por toda a face, e às vezes até na ponte do nariz, para um brilho saudável inspirado na cor rosada natural das bochechas. Texturas cremosas e tons de framboesa, ameixa ou rosa dominam a tendência. A técnica de "blush draping", que consiste em esfumar a cor em direção às têmporas, também adiciona dimensão ao rosto com um toque sutil. O resultado: uma tez luminosa e fresca em apenas algumas pinceladas.

Os lábios assumem tons profundos.

Para os lábios, cores ricas como bordô, ameixa ou tons próximos ao vermelho-sangue estão em alta. Ao contrário dos vermelhos perfeitamente definidos, a tendência favorece um efeito esfumado, como se os lábios tivessem sido delicadamente tingidos. Esse acabamento mais suave oferece um visual elegante e moderno, além de ser mais fácil de usar no dia a dia. Uma bela maneira de ousar usar tons escuros sem precisar de um contorno ultrapreciso.

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Pele radiante acima de tudo

Se existe um fio condutor que une todas essas tendências, é a tez. As passarelas confirmaram o desejo de manter um tom de pele luminoso, com um acabamento leve que permita que sua textura natural transpareça. A ideia é enfatizar um único elemento da maquiagem — os olhos, as bochechas ou os lábios — enquanto o restante permanece mais discreto. Esse equilíbrio facilita a personalização desses looks para que se adaptem ao seu próprio estilo.

Por fim, é importante esclarecer que essas tendências são, principalmente, sugestões para experimentar e se divertir com maquiagem. Não há obrigação de segui-las, nem mesmo de usar maquiagem. Se você adora usar maquiagem completa todos os dias, prefere usá-la apenas ocasionalmente ou simplesmente se sente bem sem maquiagem, todas as abordagens são válidas.