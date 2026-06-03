Essas dicas de maquiagem vistas em festivais agora estão inspirando o dia a dia.

Em festivais, adornamos os olhos com strass em relevo, experimentamos sombras coloridas nunca antes usadas com pincéis de maquiagem e usamos glitter à vontade. Mas, acima de tudo, essa maquiagem exuberante precisa resistir ao suor, à dança frenética, às multidões e aos momentos de intensa emoção. Aqui está um resumo rápido das melhores técnicas de beleza para shows ao ar livre, perfeitas para ir além das tendas e dos campos enlameados.

Aplique sempre uma base antes da maquiagem.

Durante o verão, prados e terrenos baldios se transformam em palcos a céu aberto. Festivais, sejam eles mundialmente famosos ou mais intimistas, pontuam a estação. São os eventos mais aguardados à medida que a primavera se aproxima do fim. Uma versão mais atraente das antigas feiras de aldeia, eles dão asas à criatividade. E nós nos entregamos completamente a esse prazer diante do espelho. Recriamos aquele tutorial kawaii que estava acumulando poeira no nosso feed do Instagram, despejamos o pote de glitter sobre a cabeça e criamos arabescos brilhantes ao redor dos olhos, mais acostumadas a sombras discretas ou delineadores suaves.

Muito antes de imitarmos o icônico look de Zara Larsson , preparamos nossa pele para esta noite de alegria, dança eufórica em meio à multidão. Como? Com uma base protetora. Ela atua como uma transição entre os cuidados com a pele e a maquiagem, permitindo uma melhor aderência dos produtos que serão aplicados em seguida. Graças às suas propriedades fixadoras, prolonga naturalmente a duração da nossa maquiagem e otimiza as longas horas dedicadas à preparação. Assim, enquanto dançamos a noite toda radiantes, também podemos enfrentar o metrô lotado e sair com uma pele impecável.

Cuidados com a pele 2 em 1: o segredo para uma maquiagem de longa duração

Às vezes, durante festivais, criamos looks de beleza excepcionais com o mínimo necessário e em condições bastante espartanas. Nos vemos como artistas amadoras no calor sufocante da tenda, que literalmente nos faz sentir como plantas em uma estufa. Então, temos que nos virar com uma nécessaire minimalista e optar por produtos "camaleônicos", como um hidratante com cor e FPS. Essa alternativa à base tem um acabamento mais natural, mas o mais importante é que não borra com a menor dificuldade.

E para evitar carregar pó solto para todo lado ou tê-lo confiscado pela segurança na entrada, você pode guardar alguns lenços de papel higiênico em uma bolsinha. É tão eficaz quanto um lenço umedecido matificante. Também funciona se você quiser retocar a maquiagem entre reuniões estressantes.

A máscara para cílios que dá volume, a garantia de um olhar cativante.

Durante esse passeio noturno repleto de risadas, gritos abafados e petiscos de cachorro-quente, os olhos podem lacrimejar rapidamente, mesmo sem lágrimas derramadas por segredos sussurrados no banheiro. O objetivo, porém, não é ficar parecendo um integrante de banda de metal com olheiras profundas. Em festivais, muita gente exalta as virtudes do rímel à prova d'água, sem saber que existe um produto muito mais promissor no mercado.

Esta é uma máscara para cílios que dá volume, um produto adequado tanto para noites quentes quanto para dias de trabalho abafados sem ar condicionado. Sua principal função é revestir os cílios, proporcionando mais volume, espessura e definição. Ao contrário das fórmulas à prova d'água , que exigem o uso de vários discos de algodão, esta versão pode ser removida em segundos com um pouco de óleo de coco.

Spray com glitter para um brilho em qualquer clima

Este ano, o brilho está marcando presença nos corpos, seja na forma de tatuagens cintilantes ou bálsamos labiais que lembram constelações. Strass, sombras brilhantes e glitter são os símbolos estéticos dos festivais. São detalhes usados em conjunto. No dia a dia, é difícil imaginar entrar em um escritório aberto com borboletas douradas no canto interno da pálpebra ou um arco-íris multifacetado acima da maçã do rosto.

No entanto, você pode fazer seu corpo brilhar sem parecer uma bola de discoteca ambulante. Como? Com pós dourados de acabamento acetinado. Nesse sentido, texturas leves são as melhores aliadas: iluminadores líquidos misturados com hidratante ou aplicados com leves batidinhas nos pontos altos do rosto são suficientes para recriar aquele efeito de "pele viva" tão apreciado nos bastidores.

Batom líquido para resistir a tudo

Outro legado direto dos fins de semana musicais: lábios de longa duração. Enquanto os batons clássicos desaparecem com o primeiro lanche ou bebida, as tintas e os batons líquidos para lábios deixam uma cor intensa, quase natural, que resiste ao inesperado.

No dia a dia, essa técnica permite manter os lábios coloridos sem retoques constantes. Você pode falar, comer, rir e beber sem ficar checando o reflexo em todas as janelas. E quando a cor desbota, o faz suavemente, sem linhas marcadas.

Essas dicas de maquiagem, aplicadas com esmero na atmosfera úmida dos festivais, também são válidas para o dia a dia. Além disso, por que esperar por uma ocasião especial para se permitir um pouco de extravagância e adicionar cor ao seu visual?