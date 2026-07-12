Esses erros impediriam que o corretivo aderisse corretamente.

O corretivo é um produto favorito para muitas pessoas, mas às vezes acumula nas linhas finas ou desaparece muito antes do final do dia. Muitas vezes, alguns passos simples no dia a dia fazem toda a diferença. A boa notícia é: alguns ajustes são tudo o que você precisa para conseguir um acabamento mais uniforme… se quiser.

Antes de mais nada, lembre-se de que o corretivo ainda é uma opção.

Ter olheiras, bolsas sob os olhos ou pele com sinais de envelhecimento é perfeitamente normal. Nosso rosto muda; ele reflete nossas emoções, nosso cansaço, nosso riso e nosso dia a dia. Não precisa ser liso ou "perfeito" para ser bonito. A moral da história: corretivo é um acessório de maquiagem, não um item essencial.

Independentemente do seu tipo de pele, seca, oleosa, madura ou jovem, usar ou não corretivo é uma escolha totalmente sua. Aliás, muitas pessoas preferem simplificar a rotina de beleza no verão e deixar a pele respirar mais. Não existe regra que diga que você precisa esconder olheiras.

Esquecer de hidratar a área dos olhos

A pele ao redor dos olhos é particularmente fina e delicada. Se estiver desidratada, o corretivo pode acumular, acentuar linhas finas e criar um acabamento menos uniforme. O ideal é aplicar um hidratante leve antes da maquiagem e aguardar alguns instantes para que seja absorvido completamente. Uma pele hidratada permite que o produto se espalhe melhor e dure mais tempo.

Pensar que quanto mais houver, melhor.

Ao se deparar com olheiras, a tentação de aplicar uma camada generosa de corretivo é grande. No entanto, o oposto costuma acontecer. O excesso pode se acumular nas linhas de expressão da pele, tornando a maquiagem mais visível. É melhor começar com alguns toques leves e adicionar mais produto apenas se necessário. Essa técnica permite uma cobertura gradual e um acabamento mais natural.

Escolher uma tonalidade inadequada.

A cor do seu corretivo desempenha um papel crucial. Um tom muito claro pode criar um contraste indesejável, enquanto um tom muito escuro pode acentuar visualmente as olheiras. Para um resultado luminoso, escolha uma cor ligeiramente mais clara que o seu tom de pele, levando em consideração também o seu subtom. Se as suas olheiras forem particularmente pigmentadas, um corretor de cor aplicado previamente pode ajudar a neutralizá-las antes da aplicação do corretivo.

Ignorando o anexo

Mesmo um corretivo bem aplicado pode se deslocar ao longo de algumas horas. Uma leve camada de pó translúcido costuma ajudar a melhorar sua fixação. O segredo é usar um toque leve: uma pequena quantidade é suficiente para selar o produto sem acumular produto na área abaixo dos olhos ou acentuar imperfeições naturais da pele.

Adotar hábitos errados

A forma como você aplica o corretivo também afeta o acabamento. Dar leves batidinhas com o dedo ou uma esponja ajuda a espalhar melhor o produto na pele, enquanto espalhá-lo ou esfregá-lo pode fazer com que ele se desloque. Dedicar um tempo para aplicar a maquiagem com movimentos suaves ajuda a manter um acabamento mais uniforme e duradouro.

Algumas dicas simples podem ajudar seu corretivo a durar mais, caso você opte por usá-lo. No entanto, talvez o conselho mais importante seja este: não deixe que os padrões de beleza a convençam de que suas olheiras precisam desaparecer a todo custo. Elas são naturais, assim como linhas finas, inchaço ou linhas de expressão. A maquiagem existe para complementar seus desejos, nunca para atender a uma exigência de perfeição.