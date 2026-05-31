"Lábios com efeito de foco suave" estão se tornando a nova obsessão de beleza de 2026.

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Fabienne Ba.
@bypaigefinley / Instagram

As tendências de beleza estão em constante evolução. Em 2026, os lábios ultradefinidos darão lugar a um visual mais suave, natural e com volume sutil. Apelidada de "lábios com efeito soft focus", essa técnica já está conquistando entusiastas da maquiagem e celebridades.

O que são "lábios com efeito de foco suave"?

Também conhecidos como lábios esfumados, os "lábios com foco suave" baseiam-se numa ideia simples: suavizar os contornos para criar um efeito naturalmente mais volumoso. Adeus às linhas perfeitamente desenhadas e às bordas ultradefinidas. A cor concentra-se mais no centro dos lábios antes de se espalhar para as extremidades, resultando num efeito esfumado e harmonioso.

O objetivo? Conseguir lábios visualmente mais volumosos com um efeito suave e luminoso que dê a impressão de que a maquiagem se acomodou naturalmente ao longo do dia. Essa abordagem faz parte de uma tendência mais ampla que agora privilegia texturas leves, acabamentos naturais e um brilho saudável.

A tendência de lábios que está dominando todos os lugares

O motivo pelo qual os "lábios com efeito desfocado" estão atraindo tanta atenção é porque já são onipresentes nos tapetes vermelhos e nas redes sociais. Inúmeras celebridades, como a modelo e empresária americana Hailey Bieber, a cantora e compositora Dua Lipa, a atriz e produtora americana Zendaya e a personalidade da mídia americana Kim Kardashian, adotaram esse visual sutilmente esfumado.

Especialistas em beleza consideram essa técnica uma das principais tendências de maquiagem para 2026. O princípio agrada por seu equilíbrio perfeito entre sofisticação e descontração: o resultado é um visual elegante sem nunca parecer "forçado demais".

Como conseguir o efeito de lábios esfumados?

  • O primeiro passo é cuidar dos lábios. Lábios bem hidratados permitem que a cor se misture mais facilmente e resulte em uma aplicação uniforme.
  • Em seguida, aplique seu batom ou tom favorito no centro dos lábios.
  • Pressione-os delicadamente um contra o outro e, em seguida, espalhe o produto em direção às bordas usando o dedo ou um pincel. O segredo está nesse degradê gradual: a cor deve ser mais intensa no centro e mais clara nas bordas.
  • Se usar lápis, escolha um tom natural e esfume-o imediatamente para evitar linhas visíveis.
  • Para acentuar o relevo, um toque de corretivo ao redor da boca ou uma pequena quantidade de bálsamo no centro dos lábios pode adicionar ainda mais dimensão.

As melhores texturas para arrasar na tendência.

Batons cremosos com acabamento matte e fórmulas líquidas são particularmente adequados para esse efeito. Fáceis de aplicar, permitem criar um belo degradê sem esforço. Quanto às cores, tons sutis estão super em alta: rosas suaves, tons pêssego ou cores próximas à sua cor natural dos lábios. O resultado é fresco, luminoso e favorecedor, independentemente do formato dos seus lábios.

Uma tendência... mas nunca uma obrigação.

Embora os "lábios com efeito de foco suave" representem perfeitamente o espírito da beleza de 2026, obviamente não há regras a seguir. As tendências são, antes de tudo, fontes de inspiração. Você pode amar maquiagem e querer experimentar esse novo efeito, ou pode preferir um batom com um toque mais gráfico ou até mesmo ficar sem maquiagem. Você também pode gostar de usar maquiagem o ano todo ou, ao contrário, deixar sua nécessaire de lado durante o verão. Todos os desejos são válidos.

Afinal, a melhor maquiagem é aquela em que você se sente bem, livre para experimentar... ou para não mudar absolutamente nada.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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