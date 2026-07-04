Cores de batom que iluminarão seu rosto neste outono de 2026.

Todo outono traz consigo novas inspirações de beleza, e 2026 não é exceção. Nesta temporada, os batons apostam em tons quentes, profundos e luminosos que adicionam um toque de luminosidade ao rosto. Descubra as cores que definirão os próximos meses.

Vinho de Bordeaux, o item indispensável da estação.

É difícil imaginar uma nécessaire de outono sem um batom bordô. Entre o vermelho intenso e o ameixa, essa cor transcende tendências sem perder o charme. Sua vantagem? Adiciona profundidade e elegância instantaneamente, seja com uma maquiagem minimalista ou mais sofisticada. Na versão matte, oferece um look marcante, enquanto o acabamento acetinado traz mais suavidade e luminosidade. Um tom que favorece uma ampla gama de tons de pele.

O marrom chocolate está voltando com tudo.

Inspirado nos anos 90, o marrom chocolate está voltando com tudo. Essa tonalidade rica é atraente por seu toque vintage e sofisticado. Um favorito em looks de maquiagem com tons quentes, ele pode ser combinado com um lápis labial da mesma família de cores para definir os lábios sutilmente. O resultado é chique, aconchegante e perfeitamente em sintonia com o espírito do outono.

O vermelho tijolo aquece a tez.

Se você adora os vermelhos clássicos, mas quer adotar uma paleta mais outonal, o vermelho tijolo é uma excelente alternativa. Mais terroso do que um vermelho vivo, ele adiciona luminosidade, mantendo-se em harmonia com as cores da estação. Seus tons quentes criam um brilho saudável e iluminam o rosto. Uma tonalidade ideal para quem deseja combinar personalidade e suavidade.

Nudez sensual, aliados do dia a dia

Quem prefere uma maquiagem mais discreta pode optar por tons nude mais quentes. Caramelo, terracota ou bege rosado substituem os beges muito frios, criando um resultado mais luminoso. Essas tonalidades naturais combinam facilmente com maquiagens para os olhos mais ousadas ou, ao contrário, com um look minimalista. Para um efeito fresco e harmonioso, pode ser vantajoso escolher um nude ligeiramente mais quente que o seu tom de pele.

Como encontrar a cor que combina com você?

As tendências são uma fonte de inspiração, mas nunca substituem suas preferências pessoais. Seu tom de pele pode guiá-la: peles claras geralmente ficam melhores com tons de vinho ou nude rosado, enquanto tons de pele médios a escuros são particularmente favorecidos por marrons chocolate e vermelhos tijolo mais profundos. O mais importante é escolher uma cor com a qual você se sinta confortável e que combine com seu estilo. Afinal, a maquiagem é, antes de tudo, uma forma de se expressar, não um conjunto de regras a seguir.

Essas cores estão entre as principais inspirações para o outono de 2026, mas não são obrigatórias . Você tem a liberdade de usar o batom que preferir, optar por uma cor completamente diferente ou até mesmo não usar maquiagem. As tendências servem para inspirar, nunca para ditar.