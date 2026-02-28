Um estudo revela que pessoas ansiosas podem se sentir atraídas por um gênero cinematográfico específico.

E se suas noites de cinema revelassem muito sobre como você experimenta o mundo? Um estudo recente sugere que suas preferências cinematográficas podem refletir o funcionamento interno do seu cérebro, especialmente se você for ansioso, sensível e intensamente conectado às suas emoções.

Um estudo alemão que analisa o cérebro.

Publicada na revista científica Frontiers in Behavioral Neuroscience , esta pesquisa foi conduzida pela Universidade Martin Luther Halle-Wittenberg (MLU). Os cientistas analisaram 257 participantes usando ressonância magnética funcional (RMf), uma técnica que permite a observação da atividade cerebral em tempo real.

Os voluntários foram expostos a rostos que expressavam raiva ou medo. Enquanto isso, os pesquisadores mediam a ativação de duas regiões cerebrais importantes: a amígdala, envolvida no processamento emocional, e o córtex cingulado anterior, ligado ao controle emocional. O objetivo era entender se nossas preferências cinematográficas estão associadas a uma forma específica de processar emoções intensas.

Ação e comédia: um playground emocional

Os resultados são fascinantes. Pessoas atraídas por filmes de ação demonstram uma ativação particularmente acentuada nas duas áreas cerebrais estudadas quando confrontadas com estímulos negativos. Em outras palavras, seus cérebros reagem intensamente ao medo ou à raiva.

Esse perfil geralmente corresponde a personalidades ansiosas e hipersensíveis, ou àquelas altamente receptivas a variações emocionais. Longe de ser uma fraqueza, essa sensibilidade demonstra um sistema nervoso apurado, capaz de perceber as nuances e tensões do ambiente.

Surpreendentemente, os fãs de comédia demonstram um padrão de ativação semelhante. Seja a emoção desencadeada pela adrenalina de uma perseguição ou pela explosão de riso, o que parece ser buscado é a intensidade: a emoção, o ímpeto, a onda de energia.

Para pessoas ansiosas, esses filmes podem oferecer uma forma de catarse controlada: você experimenta picos emocionais intensos, mas dentro de uma estrutura segura, confortável e previsível. Seu sofá se torna uma zona segura para a exploração emocional.

Filmes de suspense e documentários: a escolha da distância

Por outro lado, pessoas que preferem filmes de suspense, policiais ou documentários apresentam uma resposta cerebral mais moderada a estímulos negativos. Seus cérebros parecem filtrar emoções intensas com mais eficácia, evitando a sobrecarga.

Essas pessoas, frequentemente descritas como calmas, equilibradas ou analíticas, tendem a preferir narrativas mais distanciadas. Mesmo em situações tensas, a abordagem narrativa permite que elas mantenham certo controle intelectual sobre a situação.

Como resume a psicóloga Esther Zwiky, as pessoas tendem a escolher gêneros que estimulam seus cérebros da maneira que melhor se adapta ao seu funcionamento interno. Portanto, você não escolhe seus filmes aleatoriamente: você escolhe aqueles que mais ressoam com sua estrutura emocional.

Caminhos para a terapia

Essas descobertas abrem perspectivas interessantes no campo terapêutico. Para indivíduos ansiosos, filmes de ação podem servir como uma válvula de escape emocional. Eles podem canalizar a hipersensibilidade natural em descargas de adrenalina controladas e quase estimulantes.

Por outro lado, os thrillers podem ser uma ferramenta de treinamento para fortalecer a tolerância ao estresse, especialmente para personalidades mais serenas que desejam desenvolver sua resiliência diante do inesperado. A ideia não é rotular rigidamente seus gostos, mas reconhecer que a forma como você reage a uma história reflete sua riqueza interior. Sentir ansiedade muitas vezes significa ser profundamente receptivo, intuitivo e conectado. Sentir calma significa saber como se distanciar, analisar e moderar suas emoções.

Em última análise, seu gênero favorito pode não ser apenas entretenimento. Pode muito bem ser um reflexo do seu estado emocional.