"Estilo não tem idade": aos 60 anos, esta modelo fascina internautas.

Nascida no Líbano e residente em Montreal desde 2005, Grece Ghanem destacou-se inicialmente na microbiologia, onde obteve um mestrado, antes de trabalhar como preparadora física durante 25 anos. Foi sua filha quem, em 2015, a incentivou a publicar seus looks no Instagram. O que começou como um hobby se transformou em um sucesso estrondoso: hoje, @greceghanem ostenta mais de 2 milhões de seguidores, cativados por sua confiança radiante e seus looks estilosos.

Lema, assinatura e filosofia

Em sua biografia no Instagram, ela insiste: "Tudo se resume à moda e à autoconfiança, porque estilo não tem limite de idade!" Aos 60 anos, Grece rejeita os ditames da idade. Ela ousa usar ternos estruturados, conjuntos de duas peças sem filtros, cores vibrantes e vestidos chiques da Riviera, misturando peças de grife com acessórios oversized. Seu mantra? "Mantenha-se visível" — um grito sincero contra a invisibilidade das mulheres com mais de 50 anos.

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Das Semanas de Moda às passarelas

Frequentadora assídua das Semanas de Moda (Paris, Nova York, Milão), presença constante em revistas, ela desfila para marcas que celebram seu carisma. Suas fotos radiantes conquistam milhares de curtidas e comentários de admiração: "Rainha!" "Pura inspiração!" Ex-microbiologista que se tornou ícone da moda, Grece prova que a elegância evolui com o tempo — e nos lembra que, mesmo seguindo os chamados padrões clássicos da moda, ver uma mulher de 60 anos abraçar com tanta ousadia o estilo contemporâneo é uma poderosa fonte de inspiração para toda uma comunidade no Instagram.

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Resumindo, os internautas a idolatram por sua autenticidade. Aos 60 anos, Grece Ghanem personifica a mulher livre que celebra seu corpo como ele é, sem tentar mudá-lo a todo custo. Embora siga certos padrões, seu sucesso deriva principalmente de sua maneira de nos lembrar que a idade não apaga o estilo ou a presença — pelo contrário, pode realçá-los.