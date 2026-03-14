Grávida do segundo filho, esta modelo americana exibe sua barriguinha.

Grávida de seu segundo filho com o marido, Elliot Grainge, CEO do Atlantic Music Group, a modelo americana Sofia Richie exibe sua barriguinha em novas selfies no Instagram, revelando também uma nova cor de cabelo.

Selfies naturais e uma barriga redonda

Sofia Richie Grainge compartilhou recentemente várias selfies no espelho em seu Instagram, onde levanta sua camiseta branca para revelar com orgulho sua barriguinha de grávida. Vestindo um suéter cinza e óculos de sol, ela posa com uma bolsa de mão de estampa de leopardo, em um cenário descontraído e autêntico que reflete seu dia a dia como futura mamãe. A legenda "Grandes planos" acompanha as imagens, insinuando tanto sua gravidez quanto seus projetos pessoais.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Sofia Richie Grainge (@sofiagrainge)

Um novo tom caramelo para o cabelo dela.

A antiga loira icônica agora exibe um tom "castanho caramelizado", um castanho quente e luminoso. Essa transformação capilar complementa perfeitamente seu estilo minimalista, adicionando um toque de suavidade ao seu visual de mãe radiante. Os fãs aplaudiram a mudança, que destaca com elegância sua barriguinha de grávida.

Uma família que cresce com alegria.

Já pais de Eloise, nascida em maio de 2024, Sofia e Elliot Grainge anunciaram sua segunda gravidez em outubro de 2025 com uma selfie no espelho. Desde então, a modelo tem documentado regularmente sua jornada com fotos, como as de dezembro, onde o casal comparou suas barrigas, ou as de novembro, marcando cinco meses de gravidez. Essas publicações inspiram muitas futuras mamães com sua naturalidade e positividade.

Uma jornada compartilhada e autêntica sobre a maternidade.

Sofia Richie Grainge celebra com confiança as mudanças do seu corpo, alternando entre looks mais folgados e fotos espontâneas que mostram sua barriga de grávida sem artifícios. Sua presença nas redes sociais reforça sua imagem de ícone moderno, unindo moda, família e autenticidade.

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Exibindo sua barriguinha de grávida e o novo corte de cabelo cor caramelo, Sofia Richie Grainge irradia uma alegria contagiante e elegante durante sua segunda gestação. Essa modelo e futura mamãe continua inspirando com sua graça natural mês após mês.