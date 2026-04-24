Resposta rápida

Para converter tamanhos entre países, lembre-se destas regras básicas: um tamanho FR 40 corresponde a um tamanho 12 no Reino Unido e a um tamanho 8 nos EUA para roupas femininas.

Para calçados, o tamanho 38 europeu equivale ao tamanho 5 no Reino Unido e ao tamanho 7 nos EUA. O importante é sempre tirar suas próprias medidas (peito, cintura, quadril) antes de comprar qualquer produto.

Na Ma Grande Taille, ajudamos você a encontrar o tamanho ideal, seja qual for o seu tipo de corpo.

Entendendo os Sistemas Internacionais de Tamanhos

Os tamanhos de roupas femininas são frequentemente indicados em medidas FR, IT, UK, US, DE ou JP. Essa diversidade gera muita confusão na hora de comprar em lojas internacionais.

Por que os tamanhos variam de país para país?

Cada país desenvolveu seu próprio sistema de medição ao longo do tempo.

Os padrões da indústria variam, assim como os formatos corporais médios usados como referência.

As marcas acrescentam mais uma camada de complexidade. Guias de tamanhos específicos de cada marca costumam estar disponíveis, já que o mesmo tamanho pode variar de um fabricante para outro.

Os três principais sistemas que você precisa conhecer.

Sistema francês (FR) – Baseado na medida do busto dividida por dois, os tamanhos geralmente variam de 34 a 56 e além para tamanhos grandes.

Sistema britânico (Reino Unido) – Utiliza números pares a partir de 4, com uma diferença de 28 pontos em relação ao sistema francês.

Sistema americano (EUA) – Começa em 0 ou 2, com um deslocamento de 32 pontos em relação ao sistema francês (FR)

Guia de Tamanhos Plus Size: Entenda e Converta Facilmente

O Body Optimist oferece este guia de tamanhos completo, desenvolvido para todos os tipos de corpo. Porque, sim, encontrar o seu tamanho nunca deveria ser motivo de estresse.

Tabela de conversão de tamanhos de roupas femininas (tamanhos padrão para tamanhos plus size)

Tamanho francês Tamanho do Reino Unido Tamanho EUA Medida do tórax (cm) Circunferência da cintura (cm) Medida do quadril (cm) 40 12 8 92-96 74-78 100-104 42 14 10 96-100 78-82 104-108 44 16 12 100-104 82-86 108-112 46 18 14 104-110 86-92 112-118 48 20 16 110-116 92-98 118-124 50 22 18 116-122 98-104 124-130 52 24 20 122-128 104-110 130-136 54 26 22 128-134 110-116 136-142

Como tirar medidas corretamente

É recomendável tirar suas medidas (busto, cintura, quadril) para escolher o tamanho de roupa correto. Veja como:

Medida do tórax – Meça na parte mais larga, passando por baixo dos braços e sobre os mamilos.

Medida da cintura – Coloque a fita métrica no ponto mais estreito, geralmente acima do umbigo.

Medida do quadril – Meça no ponto mais largo, incluindo as nádegas.

Comprimento da perna interna – Da parte superior da coxa interna até o tornozelo, no caso de calças.

Dica prática: tire suas medidas usando apenas roupa íntima, em pé, sem prender a respiração. Uma fita métrica flexível é essencial.

As características específicas das marcas internacionais

Algumas lojas, como a Urban Outfitters ou a SizeOfficial, usam suas próprias tabelas de tamanhos.

A Ma Grande Taille sempre recomenda consultar o guia específico da marca antes de fazer o pedido.

Marcas como Mytheresa, Timberland e New Balance também oferecem tabelas de conversão em seus sites. Reserve um tempo para compará-las com suas medidas reais.

Conversão de tamanhos de calçados: o guia prático

Os tamanhos de calçados também variam de acordo com o país (UE, Reino Unido, EUA). Esta seção ajudará você a encontrar o tamanho certo.

Tabela de conversão de calçados femininos

Tamanho da UE Tamanho do Reino Unido Tamanho EUA Comprimento do pé (cm) 36 3 5,5 22,5 37 4 6,5 23,5 38 5 7 24 39 6 8 24,5 40 6,5 8,5 25,5 41 7,5 9,5 26 42 8 10 27 43 9 11 27,5 44 10 12 28,5

Meça seu pé corretamente

Comprimento – Coloque o pé sobre uma folha de papel, contorne-o e meça do calcanhar ao dedão.

Largura – Meça a parte mais larga do seu pé, essencial para quem tem pés largos.

Momento ideal – Faça as medições no final do dia, quando seus pés estiverem ligeiramente inchados.

Alguns guias oferecem tabelas de tamanhos específicas para homens, mulheres e crianças. Nunca use uma tabela de tamanhos masculina para converter um tamanho feminino.

Além dos Números: Autoestima e a Escolha do Seu Tamanho

Na Ma Grande Taille, acreditamos firmemente que o tamanho é apenas um número. O que importa é como você se sente com a roupa.

Redefinindo a relação com os tamanhos

A aceitação do próprio corpo começa com o reconhecimento de que os sistemas de tamanhos são imperfeitos. Eles foram criados numa época em que a diversidade de corpos não era levada em consideração.

Seu corpo não precisa se encaixar em um padrão. As roupas devem se adaptar a você, e não o contrário. Essa filosofia norteia todo o conteúdo de The Body Optimist.

A moda como ferramenta de expressão pessoal

Esqueça as marcas – concentre-se no conforto e no estilo, em vez do número na etiqueta.

Experimente vários tamanhos – A mesma pessoa pode usar o tamanho 44 em uma marca e o tamanho 48 em outra.

Priorize suas medidas – Um guia de tamanhos completo é sempre baseado em centímetros, não em números arbitrários.

Confie em si mesmo(a) – você sabe melhor do que ninguém o que te faz brilhar.

Inclusão na moda em 2026

As marcas estão finalmente caminhando em direção a uma maior inclusão de tamanhos. A Ma Grande Taille se destaca por sua abordagem especializada em tamanhos plus size, promovendo a aceitação de todos os tipos de corpo.

Diferentemente das lojas de varejo em geral, nossa missão está focada na positividade corporal, na autoestima e no bem-estar mental.

Toda mulher merece encontrar roupas que lhe caiam bem.

Dicas para nunca escolher o tamanho errado

Antes de comprar online

Confira as avaliações dos clientes – elas costumam mencionar se o produto tem uma modelagem maior ou menor.

Confira a política de devolução – essencial para poder trocar itens, se necessário.

Compare as tabelas – Sempre compare suas medidas com o guia da marca.

Anote seus tamanhos por marca – Mantenha um caderno com seus tamanhos das suas lojas favoritas.

Armadilhas a evitar

A prática de "tamanhos ilusórios" consiste em marcas reduzirem artificialmente os números dos tamanhos. Um tamanho 40 hoje em dia muitas vezes corresponde a um antigo tamanho 42.

Nunca confie apenas no seu tamanho habitual. Os guias de tamanhos geralmente incluem tabelas de conversão para roupas e calçados; use-as sempre.

Conclusão

Converter tamanhos entre os sistemas francês, britânico e americano torna-se simples quando se compreende o básico: FR = UK + 28 = US + 32 para roupas. Para calçados, lembre-se de que EU = UK + 33 = US + 31 aproximadamente.

O mais importante é sempre medir o seu corpo e comparar essas medidas com as diretrizes específicas de cada marca. Os números nas etiquetas não definem quem você é.

Para mais dicas de moda adaptadas a todos os tipos de corpo e uma abordagem que apoia a positividade corporal, confira nossos guias em Ma-grande-taille.com.

Perguntas frequentes

Como sei se devo pedir um tamanho maior ou menor?

Se suas medidas ficarem entre dois tamanhos, escolha o maior se preferir mais conforto, e o menor se preferir um estilo mais ajustado.

Os tamanhos italianos são os mesmos que os tamanhos franceses?

Sim, os tamanhos italianos e franceses são geralmente equivalentes. Um tamanho 44 italiano corresponde a um tamanho 44 francês.

Por que meu tamanho varia tanto de uma marca para outra?

Cada marca usa seus próprios padrões e visa diferentes tipos de corpo. Isso é normal e não diz nada sobre o seu corpo.

A Ma Grande Taille oferece guias para todos os tipos de corpo?

Com certeza. O Body Optimist cria conteúdo especificamente para mulheres de todos os tamanhos, com uma abordagem inclusiva e acolhedora.

Como converter rapidamente um tamanho americano para um tamanho francês?

Adicione 32 ao seu tamanho nos EUA. Por exemplo, um tamanho 12 nos EUA corresponde a um tamanho 44 na França (12 + 32 = 44).

Os tamanhos maiores seguem as mesmas conversões?

Sim, as fórmulas de conversão permanecem as mesmas. Um tamanho FR 50 ainda corresponde a um tamanho UK 22 e a um tamanho US 18.

Você deve medir seus pés em pé ou sentado?

Mantenha-se sempre ereto, pois seu pé se espalha ligeiramente sob o peso do seu corpo. É assim que ficará com seus sapatos.

Onde posso encontrar dicas confiáveis de moda plus size?

Ma Grande Taille é uma referência na França em moda e estilo de vida para mulheres com curvas, com uma verdadeira mensagem de autoconfiança.