Recriando o vestido de uma cantora famosa: um desafio aceito por um usuário da internet.

E se o amor de uma cantora pudesse se traduzir em um mês inteiro costurando pena após pena? Esse foi o desafio que Nadianna Senki (@nadiannasenki), uma jovem estilista venezuelana que vive em Lille, aceitou para ir ao show de Aya Nakamura no Stade de France. O resultado, compartilhado nas redes sociais, viralizou imediatamente.

Um vestido histórico reproduzido com paixão.

Para entender a dimensão do projeto, precisamos voltar a 26 de julho de 2024. Naquele dia, durante a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, a cantora e compositora franco-maliana Aya Nakamura eletrizou a Pont des Arts ao apresentar três canções, acompanhada pela Guarda Republicana.

Em seguida, ela vestiu um traje gladiador dourado da Dior, inspirado em uma silhueta do desfile de alta-costura Outono/Inverno 2024-2025 desenhado por Maria Grazia Chiuri. Um vestido bordado com delicadas penas douradas, confeccionadas uma a uma pelos artesãos da Maison Lemarié, fornecedora da Dior há décadas.

Quase dois anos depois, esse momento icônico inspirou Nadianna Senki (@nadiannasenki). Em vez de procurar uma réplica em uma loja, a jovem optou por fazer a peça ela mesma, inteiramente à mão. Essa abordagem rapidamente se transformou em uma aventura criativa, que ela documentou em suas redes sociais — especialmente no Instagram, onde seu vídeo ultrapassou um milhão de visualizações em poucas horas.

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Quase 3.000 penas e horas de paciência.

O número é impressionante: Nadianna Senki (@nadiannasenki) precisou de quase 3.000 penas para recriar o efeito emplumado do vestido original. Cada uma foi posicionada, ajustada e costurada à mão, seguindo uma abordagem de upcycling – Nadianna se especializa em transformar peças encontradas em feiras de antiguidades, vendas de roupas de segunda mão ou no Vinted.

O look final, apresentado no show no Stade de France, foi rapidamente elogiado pelos outros fãs presentes. "A mais bem vestida do show", "Impressionante, respeito" : os comentários inundaram o vlog que ela postou ao retornar – e a comunidade do Instagram, que vinha acompanhando seu projeto há várias semanas, celebrou a culminação.

Frequentemente alvo de homenagens estilísticas.

Nadianna Senki (@nadiannasenki) já se destacou por recriar outros looks icônicos para assistir a shows. Ela recriou, notavelmente, um dos visuais da estrela pop britânica Dua Lipa – um vestido curto de couro usado no palco – assim como um conjunto de penas em preto e branco inspirado em uma criação da Chanel usada por Rosalía durante sua "Lux Tour".

Em todos os casos, seu estilo característico permanece o mesmo: materiais selecionados, peças vintage recicladas e trabalho artesanal que valoriza tanto o processo quanto o produto final. Essa abordagem ressoa com as gerações mais jovens, apaixonadas por moda, mas cada vez mais conscientes de seu impacto ambiental.

Quando o "método de vestimenta" chega aos shows

Além da façanha técnica, a história de Nadianna Senki ilustra um fenômeno mais amplo. Nos Estados Unidos, assim como na Europa, os shows se tornaram verdadeiros desfiles de moda, onde os fãs se vestem em homenagem a seus ídolos. Da turnê de Taylor Swift às de Zara Larsson, Theodora e, em breve, à tão aguardada turnê de Céline Dion, os fãs competem entre si para superar uns aos outros em criatividade, prestando tributo ao estilo do artista.

É o que a moda chama de "vestir-se com método": vestir-se de uma forma que esteja em sintonia com a atmosfera que você está prestes a vivenciar. Uma prática vista inicialmente no tapete vermelho, que agora está chegando às salas de concerto. E, no caso de Nadianna Senki, representa um nível de comprometimento que vai muito além de simplesmente se vestir bem.

Com seu vestido dourado coberto de penas, Nadianna Senki (@nadiannasenki) não se limitou a homenagear Aya Nakamura: ela demonstrou que, na era das reproduções industriais e da moda descartável, o trabalho artesanal ainda pode impressionar.