O criador de conteúdo de moda etíope Kalu Putic está cativando os internautas com seu estilo único.

Uma adolescente etíope está atualmente a ganhar destaque em todo o mundo. Com apenas 15 anos, Kalu Putic transforma resíduos em peças de alta costura em vídeos virais que cativaram milhões de internautas.

Um fenômeno originário da Etiópia.

O nome Kalu Putic, por vezes grafado Kalu Putik, explodiu nas redes sociais nos últimos meses. Este designer, originário da cidade de Mekelle, na região de Tigray, Etiópia, está agora atraindo a atenção dos principais veículos de comunicação de moda internacionais. Conhecido pelo seu perfil @kaluputics, este entusiasta da moda transformou plataformas como o Instagram e o TikTok em suas passarelas particulares. Seu nome verdadeiro é Kaleb, por vezes grafado Kaleab, e ele tem apenas 15 anos. Sua juventude não diminui em nada a maturidade de seu estilo visual, que já foi comparado ao dos maiores nomes dos editoriais de moda.

Transformando resíduos em alta costura

O estilo característico de Kalu Putic baseia-se numa ideia simples: transformar materiais destinados ao lixo em peças dignas de passarela. Ele utiliza restos de borracha, tecidos antigos, papelão e folhas de plástico para criar peças de moda impactantes que desafiam as normas tradicionais do design. Sapatos velhos, sucata de metal, papel alumínio, arame ou retalhos de tecido: tudo se torna matéria-prima para a criação. Essa abordagem de upcycling questiona nossa relação com o consumo, o desperdício e a moda descartável.

Uma designer autodidata sem estúdio ou escola de moda.

O que mais impressiona em Kalu Putic é o fato de ele ser completamente autodidata. O jovem designer trabalha sem tecidos caros, equipamentos de costura modernos ou formação acadêmica. Sem estúdio, sem equipe de estilistas, sem produção profissional: ele grava seus vídeos em frente a uma parede simples na cidade de Mekelle, onde sapatos velhos, tecidos rasgados e sacolas empoeiradas ficam pendurados. Essa simplicidade, longe de prejudicar seu trabalho, é na verdade sua força, um mundo à parte do conteúdo ultra-polido que estamos acostumados a ver online.

Vídeos virais com milhões de visualizações

A dimensão do fenômeno é impressionante. Segundo a mídia internacional, o jovem etíope publicou seu primeiro vídeo em 29 de março e, segundo relatos, seu número de seguidores no Instagram aumentou em dois milhões em um único dia, ultrapassando seis milhões em dois meses. Sua primeira publicação já alcançou mais de 84 milhões de visualizações e 5,4 milhões de curtidas, enquanto a maioria de seus conteúdos subsequentes também acumulou dezenas de milhões de visualizações. Uma ascensão meteórica à viralização.

Uma encenação que se tornou sua marca registrada.

Para além dos materiais utilizados, é a estética dos seus vídeos que cria o fascínio. As suas sequências geralmente começam com o que parece ser uma pilha de materiais aleatórios e um adolescente a equilibrar-se numa tábua de madeira. Depois, quase subitamente, ocorre a transformação. Em poucos segundos, o aparente caos torna-se um visual arquitetónico, uma silhueta dita "dramática", um mini-desfile de moda improvisado na rua. Este elemento surpresa, aliado à confiança que exala em frente à câmara, transforma cada vídeo num mini-evento. É uma fórmula que funciona ainda melhor porque rompe com as convenções habituais do conteúdo de moda.

Celebridades encantadas com seu trabalho

O trabalho de Kalu Putic agora vai muito além de seus seguidores mais próximos. Diversas celebridades, incluindo a cantora SZA, elogiaram publicamente suas criações feitas com tecidos reciclados e materiais do dia a dia. Marcas de moda internacionais também estão começando a notar seu talento, em uma indústria cada vez mais atenta a criadores que surgem das redes sociais. Esse reconhecimento pode, em última análise, abrir portas para uma carreira internacional.

Um símbolo da criatividade etíope

Além do fenômeno individual, a ascensão de Kalu Putic tem uma dimensão mais ampla. Para os observadores, seu sucesso vai muito além da mera celebridade da internet: ele posiciona firmemente a Etiópia como um celeiro de talento bruto, resiliência e inovação moderna. Em um momento em que a moda global busca se reinventar e incorporar mais vozes do Sul Global, seu surgimento surge como um sinal poderoso. A juventude africana, munida apenas de um smartphone, está provando que pode impor seus próprios códigos estéticos sem passar pelos canais tradicionais da indústria.

Uma abordagem profundamente sustentável

Por fim, o trabalho de Kalu Putic ressoa particularmente forte com questões contemporâneas. Em uma indústria da moda frequentemente criticada por seu impacto ambiental, o trabalho deste jovem designer demonstra que outro caminho é possível. Ao reaproveitar o que de outra forma acabaria em um aterro sanitário, ele nos lembra que a criatividade pode estar enraizada em uma lógica de simplicidade e reutilização.

Com suas criações espetaculares feitas de materiais reciclados, Kalu Putic personifica uma nova geração de designers, capaz de romper com as normas estabelecidas a partir de uma calçada em Mekelle. Com apenas 15 anos, o etíope nos lembra que a moda nem sempre se resume a recursos, mas sim à imaginação – e que as passarelas mais impactantes às vezes não estão em Paris ou Milão, mas em uma simples tábua de madeira, diante de um celular e milhões de olhares.