As calças jeans de cintura baixa estão voltando com tudo no outono de 2026.

Tendências da moda
Léa Michel
Photo d'illustration : Mizuno K / Pexels

Depois de dois anos em alta, as calças de cintura baixa estão se consolidando como uma verdadeira tendência para o outono de 2026. Longe de serem apenas lembranças dos anos 2000, elas estão de volta com "novas maneiras" de usá-las, mais livres e inclusivas.

Dois anos de retorno gradual aos nossos guarda-roupas.

As calças de cintura baixa não surgiram da noite para o dia. Desde 2024, elas vêm voltando aos poucos para os looks mais comentados, principalmente entre modelos e celebridades que gostam de brincar com as regras da moda. A modelo americana Bella Hadid teve um papel fundamental em trazer esse corte de volta aos holofotes, usando-o diversas vezes em Nova York, combinado com tops cropped ou modelos com amarração inspirados nos anos 2000. Essa estética retrô vem reconquistando gradualmente seu espaço nas tendências atuais.

No mundo da música também, a vibe do início dos anos 2000 está voltando com tudo. A cantora e compositora sueca Zara Larsson adotou essa silhueta com calças de cintura baixa e camisetas cropped, inclusive resgatando algumas peças do seu antigo guarda-roupa. Como resultado, o corte nostálgico está se tornando gradualmente uma verdadeira declaração de moda.

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Uma xícara que nunca realmente desapareceu.

Ao contrário da crença popular, as calças de cintura baixa não são um produto exclusivo dos anos 2000. Seus primeiros registros datam da década de 1960, antes de assumirem uma forma mais moderna na década de 1990. Um desfile de moda marcante em 1993 contribuiu significativamente para popularizar uma versão de cintura bem baixa do corte, projetada mais para criar uma silhueta alongada do que para revelar o corpo.

Nas décadas de 1990 e 2000, a cintura baixa tornou-se mais acessível, com versões mais fáceis de usar no dia a dia. E em 2026, ela não está mais associada apenas a uma silhueta ultrajusta: agora, complementa uma ampla gama de desejos e estilos.

Como usar calças de cintura baixa em 2026?

Calças de cintura baixa podem ser usadas de acordo com suas preferências e personalidade. Para uma silhueta equilibrada, você pode brincar com as proporções: uma camisa solta, um blazer estruturado, uma regata mais comprida ou um suéter levemente oversized criam um contraste interessante com as linhas da calça. Modelos que ficam um pouco mais abaixo no quadril também são uma excelente maneira de aderir à tendência de forma sutil.

E o mais importante: não existe um "tipo de corpo ideal" para calças de cintura baixa. Você não precisa ter a barriga chapada ou um corpo que se encaixe nos padrões da moda. Com ou sem barriga, com ou sem alguns quilinhos a mais nos quadris, todos os corpos têm um lugar nessa peça. As calças jeans não estão aí para esconder ou corrigir sua silhueta: elas estão aí para te vestir. Você escolhe o corte que mais gosta, de uma forma que reflita quem você é.

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Uma tendência mais livre do que antes.

As calças de cintura baixa ainda podem ser controversas, principalmente porque evocam uma época em que certos cortes eram considerados essenciais. Seu retorno em 2026 marca uma mudança: elas não substituem outros estilos. As calças de cintura alta continuam com forte presença, e é essa diversidade que torna a moda atual mais interessante. As calças de cintura baixa estão de volta como uma opção entre muitas, não como uma exigência.

Após dois anos de discreto reaparecimento, as calças de cintura baixa estão se tornando uma das peças-chave para o outono de 2026. Seu novo sucesso pode estar baseado nesta ideia simples: a moda deve ser escolhida, adaptada e usada com confiança.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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