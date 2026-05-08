Balaclavas, máscaras faciais completas: por que as celebridades femininas gostam de esconder o rosto?

Este ano, o Met Gala, o Super Bowl da moda, ganhou ares de baile de máscaras. As celebridades ofereceram uma interpretação extremamente pessoal do tema "A Moda é Arte", cobrindo seus rostos total ou parcialmente. Protetores faciais opacos, fachadas metálicas feitas de utensílios de cozinha e máscaras de esgrima com um perturbador efeito espelhado... as estrelas femininas no tapete vermelho deixaram de lado seu estilo característico. E não se tratava apenas de uma excentricidade estética.

A loucura das estrelas sem rosto

O Met Gala, evento glamoroso que reúne celebridades em uma explosão de criatividade, exibiu silhuetas esculturais dignas de uma vitrine de museu. Cada look expressou uma visão artística e fez alusão a obras históricas. Transformadas em quadros vivos ou esculturas humanas para a ocasião, muitas estrelas optaram por ocultar seus rostos e esconder suas emoções, escondendo suas feições sob criações exclusivas.

Algumas pessoas adotaram uma abordagem mais "moderada" do que outras. Sarah Paulson desfilou no tapete vermelho do Met Gala de 2026 com uma nota de um dólar colada sobre os olhos, enquanto Rachel Zegler, a atriz de "Branca de Neve", imitou Lady Jane Grey usando uma venda branca imaculada. As mais subversivas levaram essa estética carnavalesca "ao extremo", mantendo, ao mesmo tempo, uma aparência de anonimato. Gwendoline Christie surpreendeu os fotógrafos com sua máscara adesiva, uma máscara hiper-realista de si mesma. A imprevisível Katy Perry demonstrou mais uma vez seu talento para o dramático e personificou perfeitamente esse estilo disfarçada. Munida de uma máscara modular de esgrima, ela causou alvoroço e manteve o suspense até o último minuto.

No passado, Kim Kardashian também já jogou esse jogo de ocultação. O ícone das redes sociais, que construiu toda a sua fama em cima da sua aparência, eclipsou os frutos do seu sucesso por uma noite. Ela apareceu com a cabeça envolta num véu cor da pele e o pescoço adornado com um colar de prata em cascata. Se elas mantêm os rostos escondidos, não é apenas por uma questão de originalidade. Nesta era de superexposição midiática, ícones femininos, instantaneamente reconhecíveis, anseiam por mais discrição. Sim, mas uma discrição que transmita uma mensagem.

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Uma antiga prática estética

Embora as grandes casas de moda atuais explorem a máscara em todas as suas formas, adornando-a com pérolas, strass e detalhes intrincados, esse acessório que oculta as feições já estava presente no vestuário feminino do século XVI. Naquela época, as damas da alta sociedade usavam viseiras, um equivalente mais rústico e modesto das criações de estilistas contemporâneos. Essa máscara de veludo preto, com sua aparência discreta, tinha uma função mais preventiva do que puramente estética.

Na realidade, servia principalmente como proteção solar, cumprindo o mesmo papel de um guarda-sol na preservação da tez pálida, outrora sinônimo de nobreza. Agora, essa máscara já não serve ao mesmo propósito. Não protege mais do sol, mas do olhar alheio, muitas vezes intenso quando se vive sob o brilho dos flashes das câmeras.

Essa máscara, que bloqueia o acesso às emoções, às expressões e à alma em sua totalidade, torna-se, assim, um escudo midiático, uma trava para a imagem pessoal. Usar máscara quando o rosto por trás dela possui reputação internacional é um gesto significativo que diz silenciosamente : "Eu escolho o que mostro".

Fortalecimento do próprio status social

No mundo das celebridades e das grandes casas de moda, as máscaras também podem servir para reforçar o status social elevado. Usar uma máscara sofisticada, uma balaclava de grife ou um acessório raro torna-se uma forma de demonstrar a pertença a um mundo exclusivo e prestigioso.

Em primeiro lugar, essas peças são frequentemente desenhadas por grandes casas de moda como Balenciaga, Gucci ou Maison Margiela. Usá-las, portanto, permite exibir indiretamente um certo poder econômico e acesso privilegiado à alta moda.

Além disso, a máscara cria uma espécie de distância simbólica. Ao ocultar o rosto, a estrela torna-se menos acessível, quase intocável. Esse distanciamento reforça sua aura e acentua a ideia de que ela pertence a uma elite. A máscara também contribui para a construção de uma imagem espetacular. Em eventos prestigiosos, como o Met Gala, aparecer mascarada permite causar uma impressão duradoura, destacar-se e afirmar seu lugar no mundo exclusivo da moda e do luxo.

Por fim, este acessório evoca historicamente bailes e cerimônias aristocráticas reservadas às classes privilegiadas. Ao adotarem esses códigos, as celebridades revivem toda uma iconografia ligada ao prestígio, à distinção e ao refinamento social.

Libertando-se das amarras da beleza.

Enquanto as celebridades são constantemente analisadas, julgadas e avaliadas pela sua aparência, e colocadas umas contra as outras, usar uma máscara parece quase uma rebelião, uma revolta silenciosa contra esse escrutínio perpétuo. Elas camuflam o que geralmente constitui o terreno fértil para fofocas de celebridades e conteúdo online. Essa máscara não é um reflexo de modéstia ou autodesprezo, nem é um ato superficial; é um emblema militante, uma forma muito elegante de protestar contra esse jogo recorrente de intimidação.

Esconder o rosto é, portanto, uma forma de desviar a atenção e perturbar o público, acostumado a comentar tudo o que vê. Assim, o público não tem mais nada a criticar no rosto de uma mulher. Com essa máscara, que desafia as normas estabelecidas e cria ambiguidade sobre a identidade, torna-se impossível fazer suposições precipitadas sobre as cirurgias plásticas de uma celebridade ou especular sobre sua idade.

Ao adotarem máscaras em todas as suas aparições, as estrelas femininas restringem o acesso aos seus rostos, criam uma aura de mistério e, simultaneamente, intensificam seu carisma. Elas velam seus rostos para revelar menos.