Esta modelo húngara confirma o grande retorno da minissaia em 2026.

A moda adora retornos, especialmente quando celebram a liberdade corporal e a autoconfiança. No início de 2026, uma peça icônica está de volta. E é uma figura importante da moda internacional que está liderando essa tendência.

Barbara Palvin está revivendo essa tendência com facilidade.

No início de janeiro de 2026, Barbara Palvin demonstrou mais uma vez seu impecável senso de estilo. A modelo húngara compartilhou uma série de fotos minimalistas no Instagram, nas quais aparece usando uma minissaia preta. Combinada com uma blusa simples e botas de cano alto, a produção exala um minimalismo ousado. Barbara Palvin captura o espírito da época e nos lembra que a moda mais eficaz é, muitas vezes, aquela que parece natural.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Barbara Palvin (@realbarbarapalvin)

Um aumento imediato de interesse nas redes sociais.

A reação da sua comunidade foi imediata. Comentários entusiasmados surgiram aos montes, desde admiração pela sua aparência até mensagens de Feliz Ano Novo. Em poucos dias, a publicação ultrapassou 365 mil curtidas, confirmando o impacto da sua aparição.

Com mais de 21 milhões de seguidores, Barbara Palvin é um verdadeiro ícone da moda. Cada look que ela veste se torna uma fonte de inspiração, e seu estilo simples, porém marcante, se encaixa perfeitamente na estética streetwear chique que domina o cenário atual.

A minissaia, um símbolo de confiança.

Durante muito tempo vista como uma peça reservada a um tipo de corpo muito específico, a minissaia está agora passando por uma transformação. Usada com confiança, tornou-se um símbolo de autoaceitação e liberdade estilística. A minissaia é expressiva: celebra as pernas, o movimento e a autoconfiança, sem jamais impor uma única maneira de usá-la.

Uma tendência já onipresente online

No Instagram e no TikTok, a minissaia está por toda parte. Influenciadoras, criadoras de conteúdo e pessoas comuns estão adotando-a em couro, jeans ou tecidos estruturados. Ela é combinada com jaquetas oversized, meias-calças estampadas, botas robustas ou sapatos mais delicados, comprovando sua grande versatilidade.

Grandes casas de moda também aderiram a esse retorno. Chanel, Miu Miu e Saint Laurent trouxeram a minissaia de volta ao centro das atenções em suas coleções recentes, apresentando-a como uma peça poderosa, contemporânea e, por vezes, inclusiva. As redes sociais estão amplificando essa tendência, transformando a minissaia em um item indispensável para 2026.

Uma peça emblemática que resistiu ao teste do tempo.

O look de Barbara Palvin encapsula perfeitamente essa nova dinâmica. A minissaia deixou de ser apenas uma moda passageira e se tornou uma declaração de estilo. Ela agrada a todos que desejam desafiar as convenções, celebrar seus corpos e se expressar livremente através das roupas.

Em 2026, a minissaia se consolidará com confiança, impulsionada por uma visão mais positiva, divertida e inclusiva da moda. É uma tendência que incentiva a ousadia, a autoaceitação e a expressão pessoal de cada look.