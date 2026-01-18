Search here...

Esta peça de joalheria, antes considerada exclusiva para avós, está voltando à moda nesta temporada.

Tendências da moda
Tatiana Richard
Photo d'illustration : COPPERTIST WU/Pexels

Durante muito tempo relegado a casacos discretos e aos looks rígidos de outra época, o broche está agora a fazer um regresso tão surpreendente quanto encantador. Discreto, mas poderoso, está a marcar presença nas passarelas e nas ruas como o detalhe que transforma tudo, infundindo elegância e personalidade às silhuetas.

Da Antiguidade ao Renascimento da Moda

Originalmente, o broche não era um acessório decorativo. Na Antiguidade, servia para prender roupas, como um fecho engenhoso. Depois, ao longo dos séculos, tornou-se um símbolo de status e requinte. Adornado com pedras preciosas pelos romanos, ricamente trabalhado durante o Renascimento, floral no século XIX e gráfico na era Art Déco, reinventou-se constantemente.

Após ter caído em desuso nos anos 90, ofuscado por colares volumosos e joias chamativas, o broche está agora fazendo um retorno triunfal. Até 2025, casas de moda como Chanel, Miu Miu e Schiaparelli o colocarão no centro de seu estilo, transformando-o em uma peça icônica — moderna, ousada e inegavelmente desejável.

Um broche para cada personalidade.

A força do broche reside na sua infinita versatilidade. Ele assenta graciosamente na gola aberta de uma camisa, ilumina a lapela de um blazer, realça um vestido fluido ou reinventa um lenço num instante. Adapta-se a todos os tipos de corpo, a todos os estilos e a todos os estados de espírito.

Algumas casas de moda estão abraçando o surrealismo com formas inesperadas: lábios esculpidos, olhos fechados, insetos preciosos. Outras estão revisitando seus clássicos com pérolas, camafeus ou motivos icônicos. Jovens estilistas, por sua vez, estão injetando uma dose de frescor com broches em resina colorida, pérolas imperfeitas ou símbolos da cultura pop. Até mesmo o mercado de segunda mão está vivenciando um boom espetacular: peças vintage estão se tornando verdadeiros tesouros da moda, agora ao alcance de todos.

As 5 maneiras mais estilosas de usar um broche em 2026

  1. Em um blazer minimalista: um broche dourado com linhas gráficas sobre um terno preto cria instantaneamente um visual estruturado e poderoso.
  2. Numa blusa romântica: um camafeu antigo ou uma pérola barroca aplicada sobre musselina cor de marfim evoca uma elegância suave e tradicional.
  3. Em um vestido de cetim: um broche de strass em cetim duquesa cria um equilíbrio perfeito entre elegância e modernidade.
  4. Em jeans raw denim: um broche estilo western ou uma peça XXL sobre calças jeans e uma camiseta branca transforma um look simples em uma declaração de estilo.
  5. Em um lenço liso: acumular vários broches vintage cria um acessório único, vibrante, expressivo e inesquecível.

Por que o broche é tão popular hoje em dia?

Esse retorno deslumbrante pode ser explicado por diversas tendências subjacentes. Primeiro, o cansaço com joias excessivamente imponentes: as pessoas agora buscam precisão, delicadeza e detalhes marcantes que não sobrecarreguem a silhueta. Segundo, a ascensão do vintage está incentivando a redescoberta de tesouros esquecidos com uma perspectiva nova, mais livre e lúdica.

O broche também responde à crescente necessidade de personalização. Cada peça conta uma história, revela uma faceta da sua personalidade e deixa uma marca única no seu visual. Cria essa ligação subtil entre o streetwear e a alta-costura, entre a tradição e a modernidade, entre a delicadeza e a ousadia.

Resumindo, em 2026, o broche deixa de ser um acessório secundário e se torna o ponto focal do look, o detalhe que transforma uma roupa simples em uma declaração de estilo. Abra suas gavetas, explore o mercado, ouse reinventar: sua próxima peça favorita já está esperando por você, pronta para realçar seu visual com elegância, confiança e alegria.

Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
