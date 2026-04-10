Como influenciadora plus size, ela está revivendo a tendência de peças bicolores de cintura alta.

O biquíni de cintura alta está voltando com tudo às praias e às redes sociais. A influenciadora plus size Sheila (@thesheflo) está chamando a atenção com um modelo bicolor em preto e branco que se encaixa perfeitamente na atual tendência retrô de moda praia.

Um design retrô revisitado em uma versão contemporânea.

Em suas redes sociais, Sheila (@thesheflo) compartilhou diversas fotos usando um conjunto de duas peças preto e branco de cintura alta, uma silhueta inspirada nos códigos das décadas de 1950 e 1960. Esse corte, caracterizado por uma parte de baixo que cobre o corpo combinada com um top estruturado, é frequentemente associado à estética pin-up e a ícones vintage.

O contraste entre o preto e o branco realça o aspecto gráfico da peça, ao mesmo tempo que destaca as suas linhas elegantes e intemporais. Este tipo de design é frequentemente apresentado como uma alternativa aos estilos minimalistas e com recortes profundos que têm dominado as tendências nos últimos anos.

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O retorno dos modelos de cintura alta nas tendências de verão

Há várias temporadas, o biquíni de cintura alta vem ganhando popularidade novamente em diversas coleções de marcas. Esse modelo é apreciado tanto por sua inspiração retrô quanto por sua capacidade de valorizar diferentes tipos de corpo.

Segundo diversas publicações de moda, o retorno das silhuetas de inspiração vintage faz parte de uma tendência mais ampla que privilegia cortes estruturados e atemporais. O preto e o branco, frequentemente considerados uma dupla clássica, figuram regularmente entre as combinações de cores mais populares em moda praia. O sucesso desse tipo de peça também se explica pelo seu posicionamento na interseção entre moda e conforto, um critério cada vez mais valorizado pelos consumidores.

Uma influenciadora comprometida com uma representação mais inclusiva.

Sheila (@thesheflo) é uma das criadoras de conteúdo que estão ajudando a aumentar a visibilidade de diversos tipos de corpos no mundo da moda. A presença de perfis variados em campanhas e nas redes sociais contribui para ampliar as representações tradicionais de beleza.

Diversos observadores do setor apontam que "essa tendência é acompanhada por uma crescente demanda por roupas adaptadas a diferentes tipos de corpo". Nesse contexto, a popularidade de um biquíni bicolor de cintura alta usado por uma influenciadora famosa ilustra o interesse por peças que sejam ao mesmo tempo estilosas e acessíveis a um público diversificado.

Preto e branco, um clássico atemporal

A escolha de um biquíni preto e branco de cintura alta tem raízes em uma longa tradição estilística. Essa combinação é frequentemente associada a uma estética elegante e minimalista, já que o contraste bicolor estrutura visualmente a silhueta, o que explica sua presença recorrente nas coleções de verão. Diversas marcas agora oferecem variações desse estilo, confirmando o apelo duradouro de peças inspiradas em guarda-roupas retrô.

Em última análise, o sucesso do biquíni de cintura alta ilustra uma tendência mais ampla: a reinterpretação de peças icônicas sob uma perspectiva contemporânea. Ao combinar a influência digital com referências retrô, criadoras de conteúdo como Sheila (@thesheflo) estão ajudando a trazer silhuetas históricas de volta aos holofotes, adaptando-as às expectativas atuais. Essa dinâmica demonstra que a moda praia continua a evoluir, incorporando diversas influências e mesclando o legado estilístico com a inovação.