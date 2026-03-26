Este modelo está revitalizando a tendência de joias corporais para o verão de 2026.

Sob o sol, a moda se torna mais leve e livre. Neste verão de 2026, uma tendência icônica está sutilmente ressurgindo: joias corporais. Flagrada recentemente no Instagram, a modelo Celina Ralph está trazendo de volta esses acessórios delicados que adornam a pele com elegância.

Um visual radiante que atrai todos os olhares.

Em uma série de fotos tiradas no Brasil, Celina Ralph aparece em um cenário tropical radiante, exibindo uma silhueta de verão naturalmente confiante. O que chama particularmente a atenção? Joias corporais delicadas e finas, usadas como uma segunda pele.

Um detalhe particularmente marcante é uma joia discreta, quase imperceptível, no umbigo, além de correntes delicadas que abraçam suavemente o corpo. O efeito é simples, porém incrivelmente eficaz: o corpo é valorizado sem ser sobrecarregado. Essa abordagem destaca uma ideia fundamental: todo corpo merece ser celebrado como é, sem transformações ou artifícios excessivos. Aqui, as joias se tornam aliadas, não uma restrição.

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O grande retorno das joias corporais

Embora essa tendência possa parecer nova, na verdade é uma continuação de um estilo que já era muito popular nos anos 2000. Naquela época, correntes de cintura, piercings e tornozeleiras estavam por toda parte. Hoje, as joias corporais estão de volta… mas com uma abordagem mais minimalista e moderna. Adeus ao visual chamativo: olá à delicadeza, leveza e elegância.

Nas redes sociais, muitos usuários estão elogiando essa estética ensolarada e natural. Esses acessórios têm a vantagem de adicionar um toque sofisticado a um look de verão. Um detalhe simples pode ser suficiente para transformar um visual. Para o verão de 2026, várias peças já estão se destacando:

Pulseiras de tornozelo, clássicas e fáceis de usar.

correntes finas em volta da cintura

joia discreta para a barriga

Acessórios delicados que acompanham as linhas do corpo.

Elementos simples, mas que evocam imediatamente férias, aconchego e liberdade.

Uma estética veranil, algures entre a simplicidade e a nostalgia.

O que torna as joias corporais particularmente atraentes hoje em dia é sua abordagem inclusiva e que valoriza a diversidade corporal. Não se trata de esconder ou corrigir, mas sim de realçar. Independentemente do seu tipo físico, estilo ou relação com o seu corpo, essas joias se adaptam a você, e não o contrário. Não há regras rígidas, apenas desejos.

O sucesso das joias corporais também pode ser explicado pela sua forte ligação com a imagem do verão. Sol, pele dourada, tecidos leves… tudo combina com esses acessórios discretos. A inspiração vintage dos anos 2000 se mistura aqui com uma estética mais contemporânea. O resultado: uma tendência de moda acessível, fácil de adotar e definitivamente atual.

Em resumo, as joias corporais estão voltando com uma promessa simples: realçar sua silhueta como ela é, com leveza, confiança e estilo. Já presentes em diversas coleções recentes, essas peças têm tudo para se tornarem os itens indispensáveis da estação.