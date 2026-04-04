Moda praia: essas tendências vão definir 2026

Quer renovar seu guarda-roupa de verão sem complicações? As tendências de moda praia para 2026 focam no essencial: cortes simples, tecidos confortáveis e peças fáceis de usar. Do minimalismo e inspiração retrô às silhuetas fluidas, a moda praia se adapta a você, e não o contrário.

O biquíni minimalista continua no topo.

Boas notícias para quem adora linhas simples: o biquíni minimalista continua sendo uma aposta segura. Os modelos triângulo e tomara que caia seguem dominando, com cortes simples que permitem que o corpo respire e favorecem todos os tipos de corpo.

Em termos de cores, tons neutros como bege, branco-sujo e preto são essenciais, sem deixar de lado as cores mais vibrantes, perfeitas para o verão. A ideia? Peças fáceis de combinar que se adaptam ao seu estilo e humor. Esse tipo de biquíni é particularmente atraente por sua versatilidade. Seja para um visual discreto ou ousado, é uma escolha prática e sem esforço.

O maiô de uma peça, versão moderna.

Considerado um clássico há muito tempo, o maiô de uma peça está passando por uma verdadeira repaginada. Em 2026, ele surge em cortes assimétricos, detalhes sutis e decotes sofisticados. O resultado: uma peça elegante e prática, perfeita para a praia ou para a cidade, combinada com shorts ou saia. Tecidos texturizados, como o canelado, adicionam um toque de profundidade e modernidade. É o tipo de peça que abraça o corpo sem restringir os movimentos, acompanhando seus passos com fluidez.

Materiais naturais para maior conforto

O conforto está se tornando uma verdadeira declaração de estilo. Materiais naturais como linho, algodão leve e crochê estão ganhando destaque nas coleções. Vestidos fluidos, camisas oversized e conjuntos coordenados são criados para permitir que você se movimente, respire e aproveite o momento livremente. O crochê, uma tendência já consolidada, continua a cativar com sua combinação de transparência e toque artesanal. Esses materiais oferecem uma sensação agradável na pele, criando looks que são ao mesmo tempo simples e sofisticados.

Pareôs e saias fluidas: peças essenciais

É impossível falar de moda praia sem mencionar cangas e saias longas. Em 2026, elas prometem se tornar peças-chave, práticas e estilosas. Fáceis de vestir, permitem que você vá da praia para um terraço ou um passeio sem precisar trocar de roupa. Modelos levemente transparentes ou acetinados adicionam um toque de leveza e movimento. Combinadas com um maiô ou uma blusa básica, criam um look descontraído que sempre funciona.

Os acessórios fazem toda a diferença.

Os acessórios complementam perfeitamente os looks de verão. Bolsas de fibras naturais, óculos de sol grandes e sandálias minimalistas continuam sendo essenciais. Chapéus de aba larga, além de adicionarem estilo, oferecem uma proteção solar bem-vinda. Juntos, eles criam looks harmoniosos, perfeitos para o dia todo.

A verdadeira tendência: sentir-se bem no próprio corpo

Além dos cortes e tecidos, a tendência mais forte continua sendo esta: vista-se com o que te faz sentir bem. Seguir tendências pode ser divertido, inspirador e permitir que você explore novos estilos. Nunca é uma obrigação; seu corpo não precisa se adaptar à moda, a moda se adapta a você.

Seja qual for a sua preferência — biquínis minimalistas, maiôs de cobertura total ou roupas mais soltas —, tudo funciona. Independentemente do seu tipo de corpo, idade ou estilo, você tem um lugar nessas tendências. Em 2026, a moda praia celebra o conforto, a liberdade e a autoexpressão acima de tudo. E essa é uma tendência que nunca sai de moda.