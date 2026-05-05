"Italian tuck": esse gesto de moda que transforma completamente um look.

Às vezes, são os detalhes mais simples que fazem toda a diferença. A dobra italiana é a prova disso: um pequeno toque de estilo, visto nas passarelas, que transforma instantaneamente um look. Por trás da aparente descontração, esconde-se um verdadeiro senso de estilo.

Um gesto simples, mas nada insignificante.

A técnica italiana de dobrar a camisa consiste em colocar a barra da calça ligeiramente para dentro da meia. Sim, dito assim, pode parecer improvisado, até mesmo acidental. E essa é exatamente a intenção. Ao contrário da técnica francesa, que brinca com a parte superior da silhueta colocando a camisa para dentro da calça, a técnica italiana concentra-se na parte inferior. A ideia é criar um efeito sutil, como se o seu look tivesse se montado magicamente, sem nenhum esforço. Esse efeito de "flagrado em flagrante" é, na verdade, muito intencional.

A arte da indiferença controlada

O charme do "italiano tuck" reside na sua imperfeição. A simetria não é o objetivo; muito pelo contrário. Colocar apenas uma perna da calça dentro da meia costuma funcionar melhor do que colocar as duas. A meta é criar um leve desequilíbrio, um visual espontâneo que adiciona personalidade ao seu look. É essa estética "quase despretensiosa" que chama a atenção. Esse gesto incorpora uma visão de estilo onde tudo parece natural, fluido e descontraído. É uma forma de dizer que seu corpo e suas roupas convivem em perfeita harmonia, sem rigidez.

Uma tendência que teve origem nas passarelas.

A tendência italiana de colocar a barra da camisa para dentro da meia está gerando muito burburinho, em parte por ter sido vista em passarelas influentes, notadamente nas da Bottega Veneta, Prada, Jil Sander e Celine. Essas coleções compartilham um tema em comum: abraçar um certo grau de imperfeição nas roupas. Uma gola ligeiramente torta, um corte propositalmente irregular… e agora, uma barra da camisa para dentro da meia. Essa abordagem celebra uma moda mais livre, onde a elegância não é mais definida pela perfeição estrita, mas por uma forma de autenticidade.

Como adotar o estilo italiano de pregas

Para executar esse movimento sem que pareça forçado, algumas dicas podem fazer toda a diferença.

Opte por calças de corte reto ou ligeiramente folgadas. Um modelo muito justo cria um visual rígido, enquanto a técnica italiana de colocar a calça por dentro da calça preza justamente pela fluidez.

Quando se trata de meias, opte por modelos visíveis, porém discretos: um tricô fino, uma cor neutra que complemente seu look sem sobrecarregá-lo. A ideia não é chamar toda a atenção para os tornozelos, mas sim adicionar um toque sutil.

Por fim, não busque a perfeição. Se você sentir que pensou demais no movimento, provavelmente está se afastando do efeito desejado.

Penteado italiano vs. penteado francês

Embora compartilhem uma filosofia comum, esses dois estilos não contam exatamente a mesma história. O "tuck francês", popularizado por Tan France, estrutura a silhueta na cintura. Ele acentua as proporções da parte superior do corpo, mantendo um ar descontraído. O tuck italiano, por outro lado, brinca com o comprimento da calça e sutilmente direciona o olhar para baixo. Ele remodela a silhueta de forma diferente, adicionando um toque de originalidade onde menos se espera.

@sophiemoulds Tentando a dobra italiana na manga, mas do meu jeito, já que essa camisa não precisa da dobra extra nem de botões - um visual mais descontraído 💙 links das roupas na minha bio x ♬ Uma Coisa - Lola Young

Em última análise, a técnica italiana de colocar a camisa para dentro da calça nos lembra de algo essencial: o estilo não depende de um corpo perfeito ou de regras rígidas. Ele se constrói nos detalhes, nos gestos e na maneira como você escolhe usar suas roupas.