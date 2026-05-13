Mais moderno e favorecedor do que nunca, o tankini está voltando com tudo às praias.

Considerado coisa do passado, relegado ao status de relíquia dos anos 2000, o tankini está oficialmente de volta aos holofotes neste verão de 2026. Mas atenção: não é o mesmo que você se lembra. Esta nova versão foi completamente redesenhada: seus cortes, seus tecidos, sua silhueta. E o resultado agrada tanto às gerações mais jovens quanto àquelas que o adotaram há vinte anos. Um grande retorno está aqui, e tem tudo para dar certo.

Um retorno muito aguardado às praias.

Neste verão, é impossível não notar. No Instagram, TikTok, nas vitrines das lojas e nas recomendações de estilistas, o tankini está por toda parte. Inúmeros criadores de conteúdo estão testando e adotando os novos modelos com vídeos entusiasmados, e as marcas de moda praia estão lançando uma infinidade de novas coleções. Em resumo, não é mais apenas um rumor: está a caminho de se tornar uma das peças-chave do verão.

Cortes completamente redesenhados

Se o tankini está voltando à moda, é porque passou por uma transformação completa. Adeus aos tops longos, fluidos e sem forma definida: olá aos cortes modernos, limpos e que valorizam a silhueta. Vários detalhes fazem toda a diferença. Primeiro, o comprimento. Os tops agora são mais curtos, muitas vezes cropped, terminando logo abaixo da cintura natural. Esse corte cria uma silhueta muito mais dinâmica e alonga visualmente as pernas. Em seguida, os detalhes da confecção: drapeados laterais, amarrações frontais, decotes em V profundos, alças finas e ajustáveis e costas com detalhes — todos esses pequenos elementos transformam o tankini em uma peça verdadeiramente estilosa. A sustentação também evoluiu significativamente. Muitos modelos agora incorporam sutiã embutido, bojos moldados ou tecidos modeladores, mantendo-se flexíveis e respiráveis. Você ganha conforto sem sacrificar o estilo.

Uma combinação de cima e de baixo que muda tudo.

Outra grande inovação são as calcinhas que complementam a parte de cima. Acabaram-se os shorts de banho volumosos que pesavam na silhueta. Hoje, o tankini é usado com calcinhas de cintura alta, corte brasileiro ou modelos cavados, que alongam as pernas e conferem um visual moderno. Uma combinação perfeita que muda tudo: você mantém a cobertura na parte de cima, mas exibe uma silhueta gráfica e estilosa na parte de baixo.

Uma peça que se transforma em um look completo.

Outra vantagem, e uma significativa: alguns tops de biquíni são tão estilosos que podem facilmente ser usados no dia a dia. Combine-os com calças de linho de pernas largas, sandálias rasteiras ou mules, e pronto, você está preparada para um almoço à beira-mar ou um drinque ao pôr do sol. Essa versatilidade é um grande diferencial nas férias, evitando que você precise trocar de roupa cinco vezes por dia.

Por que essa grande volta por cima?

Os motivos para essa febre são inúmeros. Como resumem diversos especialistas em moda, o tankini oferece a cobertura de um maiô com a liberdade de um biquíni. Em outras palavras, o melhor dos dois mundos. Numa era em que conforto e estilo são igualmente importantes, essa combinação chega em um momento perfeito. O tankini também agrada por sua versatilidade. Prático para ir ao banheiro, confortável para atividades físicas e com a possibilidade de combinar a parte de cima com diferentes partes de baixo, como desejar… Ele se adapta a todas as situações e a todos os tipos de corpo. E com novos cortes mais inclusivos, valoriza a silhueta sem restringir os movimentos.

Longe da imagem um tanto antiquada que talvez tivesse há alguns anos, o tankini de 2026 é uma peça completamente moderna, elegante e incrivelmente prática. Com seus cortes repaginados, tecidos de alta performance e combinações estilosas, ele se consolidou como uma das principais tendências do verão. Uma coisa é certa: seja para férias na praia ou para a piscina, ele definitivamente reconquistou seu lugar nas nossas malas. E isso é uma ótima notícia.