É possível, e até desejável, manter a elegância em casa. Durante muito tempo, as roupas de ficar em casa para mulheres se resumiam ao velho agasalho esquecido no fundo da gaveta. Hoje, essa visão pertence claramente ao passado.

O conforto em casa tornou-se uma verdadeira arte de viver, e mulheres de todos os tipos físicos têm todo o direito de desfrutá-lo com estilo.

Nos últimos anos, temos observado uma mudança profunda nos hábitos de vestuário em casa.

Segundo um estudo realizado pelo Instituto Francês da Moda em 2022, quase 68% das mulheres francesas afirmam prestar mais atenção às suas roupas para usar em casa desde o período de sucessivos confinamentos em 2020-2021.

Este dado revela uma tendência subjacente: sentir-se bem em casa também depende do que você veste.

Juntos, analisaremos como conciliar estética e bem-estar no dia a dia, sem abrir mão do estilo ou da liberdade de movimentos.

Por que suas roupas de descanso merecem toda a sua atenção

Durante muito tempo, as roupas confortáveis para ficar em casa permaneceram invisíveis para o mundo. Vestíamos assim que chegávamos do trabalho, sem pensar muito nisso. No entanto, o que vestimos influencia diretamente nosso humor e produtividade, mesmo dentro das quatro paredes de nossa própria casa.

Pesquisadores da Universidade Northwestern, nos Estados Unidos, demonstraram já em 2012 que as roupas usadas modificam os comportamentos cognitivos — um fenômeno que denominaram cognição incorporada .

Passamos, em média, mais de 16 horas por dia em casa. Podemos afirmar, sem dúvida, que as roupas de ficar em casa femininas são as peças mais usadas do nosso guarda-roupa.

Portanto, dedicar atenção e reflexão a isso não é mera anedota. É, na verdade, uma decisão perfeitamente coerente.

Da mesma forma, com o aumento do trabalho remoto, a linha que separa roupas casuais de lazer e trajes profissionais tornou-se tênue. Recebemos entregas, fazemos videochamadas profissionais ou damos as boas-vindas a amigos de última hora.

Estar sempre apresentável , sem abrir mão do conforto, torna-se uma necessidade concreta.

Por fim, vestir-se bem em casa também é uma forma de amor-próprio . Independentemente do tipo de corpo ou silhueta, toda mulher merece se sentir bonita em seu próprio espaço privado.

As marcas especializadas em tamanhos grandes entenderam isso muito bem, oferecendo coleções para casa/decoração projetadas para todos os tipos de corpo.

Tecidos essenciais para um look de casa de sucesso

A escolha do tecido é fundamental. Roupas confortáveis para ficar em casa começam com um material respirável que acompanha seus movimentos sem restringi-los. Aqui estão os itens essenciais que recomendamos para criar um guarda-roupa inteligente para usar em casa.

O algodão continua sendo a opção mais segura. Macio, respirável e fácil de lavar, é adequado para todas as estações.

O algodão orgânico , em particular, está ganhando espaço nas coleções de roupas de descanso, devido à sua maciez superior e menor impacto ambiental.

Conjuntos de algodão de duas peças — blusa folgada e calça com elástico na cintura — oferecem uma base sólida para qualquer guarda-roupa de casa.

O tecido jersey também merece destaque. Macio e envolvente, adapta-se perfeitamente a todos os tipos de corpo e oferece uma sustentação suave sem qualquer efeito compressivo.

Pode ser encontrado em vestidos longos para uso interno, túnicas casuais ou conjuntos coordenados que lembram roupas elegantes para relaxar em casa.

A flanela proporciona um aquecimento incomparável durante os meses mais frios. Os pijamas e conjuntos de roupa de dormir em flanela têm tido um forte ressurgimento desde 2023, graças, em particular, às cores e estampas atualizadas.

A lã macia e o velo leve completam harmoniosamente esta cena de inverno.

Por fim, a viscose e o modal merecem uma menção especial. Esses materiais de origem natural oferecem um toque sedoso e fluido, ideal para roupas de descanso leves e elegantes.

Elas caem lindamente, tornando-as particularmente favorecedoras para todos os tipos de corpo, desde figuras esbeltas até curvas generosas.

Estilos modernos em roupas de descanso femininas

O design de interiores segue as principais tendências da moda, mas com suas próprias regras. Identificamos alguns estilos dominantes que estão se tornando cada vez mais populares em guarda-roupas residenciais contemporâneos.

O estilo lounge surgiu como o grande vencedor na era pós-pandemia. Inspirado em roupas esportivas de alta qualidade, ele combina peças confortáveis com cortes sob medida.

Conjunto de moletom em algodão penteado, blusa de moletom oversized combinando, leggings caneladas: tantas silhuetas que são ao mesmo tempo descontraídas e confiantes .

Mulheres com curvas generosas acharão este ambiente particularmente favorável, já que os cortes folgados do estilo lounge valorizam naturalmente suas curvas.

O estilo boêmio, por outro lado, traz um toque romântico para as roupas de casa. Vestidos longos e fluidos com estampas florais, quimonos bordados, conjuntos de linho amassado em tons naturais: essa estética transforma literalmente a casa em um refúgio de aconchego.

A estilista Stella McCartney, conhecida por seu compromisso com a responsabilidade ecológica, popularizou essa visão de uma feminilidade livre e confortável.

O estilo clássico repaginado agrada às mulheres que desejam manter uma aparência elegante mesmo em casa.

Conjuntos de duas peças em malha estruturada, vestidos camiseiros longos, pijamas de cetim simples com cortes impecáveis: a elegância discreta chega à sua casa.

Este estilo é perfeito para mulheres que trabalham remotamente e querem estar sempre apresentáveis sem sacrificar o conforto.

Por fim, vamos mencionar o estilo aconchegante, aquele que exala pura ternura. Camisolas amplas e folgadas , roupões envolventes, conjuntos de lã macia como uma nuvem: aqui, a estética dá lugar ao bem-estar absoluto.

Nada é incompatível com a elegância, desde que se escolham cortes e cores harmoniosos.

Como escolher a roupa de descanso ideal de acordo com o seu tipo de corpo

Cada corpo é diferente, e é exatamente isso que torna as roupas de ficar em casa tão interessantes. Adaptar suas roupas de ficar em casa ao seu tipo físico permite que você se sinta bem, sem restrições ou esforço extra.

Para corpos com formato de pera — quadris mais largos que os ombros — recomendamos blusas com detalhes na parte superior do corpo: decote em V decorativo, bordados nos ombros e mangas levemente bufantes.

Calças retas ou com modelagem evasê criam um equilíbrio harmonioso na silhueta. Conjuntos de loungewear em malha macia são perfeitos para isso.

Mulheres com seios grandes preferem blusas com decote em V ou decote cruzado, que alongam visualmente o pescoço e afinam a silhueta.

Tecidos levemente estruturados, como algodão grosso ou malha dupla, evitam o temido efeito "amassado". Túnicas longas usadas sobre leggings costumam ser a combinação perfeita.

Para quem tem uma estrutura corporal mais generosa, as roupas de casa plus size evoluíram consideravelmente.

Hoje em dia, as marcas especializadas oferecem cortes concebidos para valorizar as curvas , com cintos leves na cintura, bainhas assimétricas ou efeitos drapeados subtis.

Escolher o tamanho certo — sem tentar "se esconder" em roupas muito grandes — continua sendo o primeiro conselho que se aplica a todos.

Silhuetas atléticas ou retangulares se beneficiam da brincadeira com volumes e texturas. Calças de moletom flare combinadas com um top cropped ou jaqueta quimono criam curvas visuais bem-vindas .

O estilo lounge, com suas peças grandes e contrastantes, funciona particularmente bem aqui.

As peças essenciais do guarda-roupa feminino para ficar em casa

Criar um guarda-roupa coerente não exige um investimento enorme. Algumas peças bem escolhidas são suficientes para compor looks variados, confortáveis e esteticamente agradáveis .

O vestido de moletom é a peça versátil por excelência. De comprimento midi, em malha ou viscose, pode ser usado sozinho no verão e sobreposto a leggings no inverno.

Ele transita facilmente do sofá para a cozinha, ou até mesmo para uma rápida descida. Escolha um com um decote que lhe favoreça e um comprimento que combine com você.

O conjunto coordenado de duas peças é outro elemento essencial. Com blusa e calça combinando, em algodão ou fleece leve, oferece coesão visual imediata.

Optar por cores neutras — bege, cinza claro, azul marinho — garante máxima versatilidade e uma aparência impecável sem esforço.

O quimono ou roupão leve desempenha um papel valioso na criação de camadas. Usado sobre um pijama ou camisola, ele estrutura visualmente a silhueta e adiciona um toque decorativo.

Os modelos em cetim estampado ou linho bordado são particularmente procurados.

Não podemos esquecer as meias até o joelho ou os chinelos de grife. O calçado complementa o look para usar em casa e contribui para a harmonia da silhueta.

Meias caneladas até o joelho, combinadas com um conjunto de moletom, criam uma decoração de interiores perfeitamente harmoniosa.

Por fim, uma calça legging de qualidade, em algodão ou bambu, continua sendo um item essencial e atemporal no guarda-roupa. Confortável e disponível em todos os tamanhos, combina com quase tudo. Escolha um modelo com cós largo e macio que ofereça sustentação sem apertar.

Trajes casuais e para usar em casa: lidando com o inesperado com estilo.

A realidade da vida cotidiana muitas vezes se impõe sem aviso prévio.

Um entregador à porta, um vizinho tocando a campainha, uma chamada de vídeo profissional inesperada: sua equipe de limpeza deve ser capaz de lidar com o inesperado sem lhe causar constrangimento.

Recomendamos vivamente que inclua no seu guarda-roupa interior pelo menos dois conjuntos que consideramos "apresentáveis para qualquer ocasião" .

São roupas confortáveis e estilosas que podem enfrentar com confiança o olhar atento do público. Um conjunto estruturado em malha, um vestido fluido com estampa discreta ou um conjunto de roupa de descanso coordenado são ótimas opções.

A técnica de sobreposição de peças é particularmente útil aqui. Um quimono ou uma jaqueta leve jogados sobre um conjunto básico de roupa de ficar em casa transformam instantaneamente o look.

Em poucos segundos, você pode passar do modo "preguiçoso" para o modo "apresentável", sem esforço. Essa técnica é muito elogiada por diversos influenciadores de estilo de vida franceses.

Para videochamadas profissionais, investir em equipamentos de alta qualidade para a parte superior do corpo geralmente é suficiente.

Uma blusa estruturada, um decote bem definido, um tecido com caimento perfeito: esses são os critérios que importam diante das câmeras. A parte de baixo pode permanecer em modo conforto absoluto ; ninguém vai perceber a diferença.

Considere também preparar alguns acessórios de fácil acesso: um coque bem feito, um colar simples, um par de mules elegantes.

Esses pequenos detalhes transformam uma roupa básica em um conjunto harmonioso e elegante. A arte dos detalhes também se aplica à decoração de interiores.

Cuidado e durabilidade das suas roupas de descanso

Investir em roupas de descanso bonitas significa cuidar delas. Os cuidados adequados prolongam significativamente a vida útil das suas roupas e preservam o conforto original.

Lavar em baixa temperatura continua sendo a regra de ouro para a maioria dos tecidos macios. Algodão, malha e viscose geralmente toleram um ciclo de 30°C, que é suave para as fibras e remove eficazmente as impurezas.

Evite ciclos muito longos ou muito quentes, pois enfraquecem os elásticos e desbotam as cores.

Separar as roupas por cor antes de lavar continua sendo um passo essencial. Roupas de dormir de cores vibrantes ou escuras tendem a soltar tinta nas primeiras lavagens.

Um saco para roupa suja protege materiais delicados como cetim ou renda fina.

Secar ao ar livre, seja na horizontal ou em um cabide, é melhor do que secar na secadora para a maioria dos tecidos de interiores. O calor intenso da secadora encolhe as fibras naturais e danifica o elástico.

Ao secar ao ar livre, você prolonga a aparência de novo das suas peças favoritas.

Por fim, guardar suas roupas de ficar em casa corretamente ajuda a prolongar sua vida útil. Evite dobrá-las por muito tempo em uma gaveta apertada; opte por pendurá-las ou guardá-las soltas.

Dessa forma, suas roupas manterão a forma e a maciez por muito mais tempo.

Onde encontrar roupas de descanso femininas plus size

O mercado de roupas de descanso plus size mudou consideravelmente nos últimos anos.

Lojas especializadas ampliaram suas ofertas , disponibilizando coleções criadas para mulheres com diferentes tipos de corpo, sem abrir mão do estilo.

Marcas como Yours Clothing, Simply Be ou Castaluna (marca da Redouté) oferecem regularmente coleções de roupas para ficar em casa e para usar em casa em tamanhos grandes , com cortes cuidadosamente adaptados.

As gamas de pijamas, conjuntos de dormir e vestidos de dormir são particularmente bem desenvolvidas e renovadas a cada estação.

Sites especializados como www.ma-grande-taille.com desempenham um papel importante nesse segmento. Eles centralizam uma seleção de roupas de descanso projetadas para mulheres plus size , com informações claras sobre tamanhos e materiais.

Navegar por tipo ou estilo de corpo facilita consideravelmente as buscas.

O mercado de segunda mão também merece sua atenção. Plataformas como Vinted ou Vestiaire Collective oferecem regularmente peças de qualidade para casa/sala de estar a preços muito acessíveis.

Uma excelente maneira de experimentar novos estilos sem investir muito.

Por fim, grandes varejistas como H&M, Zara ou Primark oferecem linhas de roupas de ficar em casa e pijamas em tamanhos maiores.

A qualidade varia, mas a renovação regular das coleções permite encontrar peças da moda a preços acessíveis.

Melhores práticas para combinar conforto e elegância no dia a dia.

Elegância em casa não é algo que se possa improvisar, mas também não precisa ser complicado. Alguns princípios simples são tudo o que é preciso para transformar uma roupa de ficar em casa comum em um verdadeiro momento de autocuidado.

Em primeiro lugar, escolha cores harmoniosas . Uma decoração em tons neutros transmite imediatamente a impressão de um ambiente coeso.

Combinar um bege suave com um branco quase puro, ou um azul lavanda com um cinza pérola: essas combinações criam uma estética natural e relaxante .

Em segundo lugar, brinque com as sobreposições. Uma jaqueta leve, um colete curto ou um cardigã oversized sobre uma roupa básica criam profundidade visual sem sobrecarregar a silhueta.

Essa técnica é particularmente eficaz para mulheres que desejam afirmar seu estilo pessoal sem buscar sofisticação excessiva.

Em terceiro lugar, preste atenção aos acessórios. Uma pulseira delicada, um coque elaborado, um par de sapatos de grife: esses detalhes fazem toda a diferença entre uma roupa simples e um visual verdadeiramente elegante.

Coco Chanel já disse: elegância é recusa . A escolha certa de poucos detalhes é melhor do que o excesso de peças.

Quarto, renove regularmente seu guarda-roupa de ficar em casa. Roupas de ficar em casa desgastadas, desbotadas ou deformadas afetam negativamente nossa autoimagem.

Descartar peças desgastadas e substituí-las por modelos novos é um ato de autocuidado.

Quinto, adapte seu vestuário às estações do ano. No inverno, opte por materiais quentes e envolventes : lã polar, flanela, malha grossa.

Na primavera e no verão, opte por algodão leve, linho e viscose fluida para se manter fresco e confortável. Essa adaptação sazonal contribui para o bem-estar geral.

Vestir-se em casa como um ritual de bem-estar feminino

Mais do que moda, o loungewear feminino faz parte de uma abordagem holística de autocuidado. Vestir uma roupa confortável e bonita pode se tornar um ritual diário significativo.

Muitas mulheres atestam o impacto positivo que esse gesto tem em seu moral. Trocar de roupa ao chegar em casa — deixando as roupas de trabalho para trás e vestindo uma roupa macia e escolhida com cuidado — funciona como uma verdadeira câmara de descompressão.

Este ritual marca uma transição simbólica entre as obrigações externas e o tempo pessoal.

O mercado global de pijamas e roupas de descanso atingiu US$ 19 bilhões em 2023, de acordo com dados da Statista, confirmando a crescente importância desse setor de vestuário.

As mulheres estão investindo cada vez mais em itens de qualidade para uso doméstico.

Essa evolução reflete uma consciência coletiva: sentir-se bem com as próprias roupas em casa contribui diretamente para a autoestima.

Mulheres plus size, historicamente sub-representadas nas coleções de design de interiores, agora se beneficiam de uma gama muito mais ampla de produtos mais adequados às suas necessidades.

Cuidar das suas roupas de casa é cuidar de si mesma. Um princípio simples, universal e profundamente verdadeiro. Toda mulher, independentemente do seu tipo de corpo, merece se sentir bonita e confortável em sua própria casa.

O design de interiores, finalmente levado a sério, agora oferece as ferramentas para alcançar esse objetivo.