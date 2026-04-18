Bege, verde pistache...: as cores que dominarão as praias neste verão.

O verão de 2026 promete ser vibrante e colorido nas praias. De tons naturais e pastéis reinventados a cores mais ousadas, as tendências de moda praia confirmam o desejo de combinar estilo atemporal com expressão pessoal. Os relatórios de tendências de moda primavera/verão mostram uma paleta diversificada inspirada na natureza, na luz do verão e em silhuetas minimalistas.

Tons naturais inspirados no mar e na areia.

As cores naturais continuam sendo essenciais para o verão de 2026. Paletas que evocam paisagens marinhas e minerais dominam muitas coleções.

Isso inclui:

areia bege

marrom cacau

azul oceano

verde-oliva

terracota macia

Essas tonalidades fazem parte de uma tendência mais ampla em direção a peças duráveis e fáceis de usar, que podem ser utilizadas de uma estação para a outra. Os especialistas em tendências destacam a crescente importância das cores inspiradas na natureza na moda de verão.

Verde pistache, o tom pastel essencial da estação.

Entre os tons pastel, o verde pistache se destaca particularmente em 2026. Mais vibrante que o verde sálvia, ele traz um toque de frescor, mantendo-se fácil de combinar.

Essa tonalidade aparece com frequência nas previsões de cores para a primavera-verão, muitas vezes associada a silhuetas limpas e contemporâneas . Ela dá continuidade às paletas suaves já presentes nas últimas temporadas, mas com uma nuance ligeiramente mais vibrante.

As cores vibrantes que inspiram energia e otimismo.

Juntamente com os tons naturais, as cores vibrantes também estão surgindo como uma forte tendência para o verão.

As análises de moda mencionam, em particular,:

vermelho papoula

rosa claro

coral brilhante

laranja solar

Essas tonalidades estão associadas a uma moda mais expressiva e ao desejo por peças marcantes, principalmente em coleções criadas para férias e destinos litorâneos.

Acabamentos metálicos são imprescindíveis.

Outra tendência notável é a ascensão dos tons metálicos, como o dourado . Tecidos brilhantes ou ligeiramente iridescentes estão aparecendo em muitas coleções.

Os tons dourados e bronze claro conferem uma dimensão sofisticada e permitem que a roupa se torne a peça central do look de verão.

Relatórios de tendências indicam uma presença crescente de materiais de cores claras, frequentemente associados a cortes minimalistas ou detalhes decorativos.

Preto e branco: opções confiáveis

Cores clássicas continuam a ocupar um lugar importante. O preto e o branco permanecem as escolhas preferidas por sua elegância e versatilidade.

Essas tonalidades aparecem com frequência em coleções minimalistas inspiradas na década de 1990, uma influência que ainda é visível.

Quais são os principais pontos a serem destacados?

As cores do verão de 2026 ilustram um panorama da moda diversificado: de tons naturais e verde pistache a nuances vibrantes e toques metálicos como o dourado, as paletas oferecem inúmeras possibilidades estilísticas. Essa diversidade confirma uma evolução constante na moda de verão, onde todos podem adaptar as tendências ao seu estilo pessoal, do minimalismo atemporal a escolhas mais ousadas.