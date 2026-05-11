Trajes de banho: Esta estampa retrô pode se tornar a grande favorita do verão de 2026.

Todo verão traz consigo tendências de moda praia, mas algumas conseguem se manter por mais tempo do que o esperado. Para o verão de 2026, uma estampa retrô já parece estar dominando as coleções: a estampa de bolinhas . Presente em biquínis, maiôs e roupas de praia, ela está fazendo um retorno notável e pode muito bem se tornar a peça essencial da estação.

Ervilhas estão brotando por toda parte nas praias.

Basta dar uma olhada nas novas coleções de verão para comprovar: as bolinhas estão por toda parte. Pequenas, extragrandes, monocromáticas ou supercoloridas, elas adornam tudo, desde biquínis triangulares retrô até maiôs mais sofisticados.

A estampa também aparece em vestidos de praia leves, saias combinando e roupas para usar na piscina. O resultado: é impossível não notar essa estampa com seu charme vintage, que adiciona instantaneamente um toque ensolarado e elegante a um look de verão. Considerada por muito tempo um detalhe retrô reservado para o estilo pin-up, a estampa de bolinhas agora prova seu status como um clássico atemporal da moda.

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Os penteados retrô continuam populares.

A popularidade das bolinhas vem acompanhada de um verdadeiro ressurgimento de estilos com inspiração vintage. Entre os modelos que devem bombar no verão de 2026 estão o biquíni triangular retrô, o maiô ultrachique, o clássico tomara que caia e o biquíni balconette, inspirados nas silhuetas glamorosas de décadas passadas.

Calcinhas de cintura alta e cortes inspirados nos anos 80 também estão voltando com tudo. Esses modelos priorizam tanto o conforto quanto o estilo, valorizando todos os tipos de corpo sem tentar uniformizá-los. A ideia não é mais esconder o corpo ou se conformar a uma única estética, mas sim encontrar peças em que você se sinta bem, livre para se movimentar e completamente você mesma.

Por que essa estampa é tão popular?

As bolinhas têm uma grande vantagem na moda: elas podem facilmente mudar o visual dependendo de como você as usa. Em bolinhas pequenas, pretas e brancas, elas evocam imediatamente um estilo chique e retrô. Em um formato colorido ou oversized, elas se tornam mais divertidas, mais descontraídas e quase gráficas.

É também uma estampa fácil de combinar com peças básicas de verão. Um vestido curto de bolinhas pode criar uma silhueta elegante em segundos, enquanto bermudas estampadas combinadas com uma regata branca simples oferecem um look mais casual e despojado. Essa versatilidade explica, sem dúvida, por que ela transcende as estações sem nunca desaparecer completamente.

Uma tendência pensada para todos os tipos de corpo.

O que também é atraente nessa tendência retrô é sua abordagem inclusiva e que valoriza a diversidade corporal. As coleções agora focam em uma variedade de formatos, tamanhos mais diversos e designs criados para favorecer todos os tipos de corpo. Maiôs inteiros, biquínis de cintura alta, tops tomara que caia minimalistas ou biquínis triangulares: não existe mais apenas uma maneira de usar roupa de banho.

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E, por fim, esta pode ser a verdadeira tendência do verão de 2026: escolher peças de que você realmente goste, nas quais se sinta confortável, estilosa e perfeitamente à vontade sob o sol.