Essas cores de biquíni podem estar por toda parte neste verão de 2026.

Boas notícias: o verão de 2026 promete ser tudo menos sem graça quando se trata de moda praia. Depois de várias temporadas minimalistas, a cor está fazendo um retorno triunfal, variando de tons vibrantes a nuances naturais. O suficiente para iluminar sua silhueta e celebrar seu corpo como ele é, sem concessões.

Vermelho intenso, sempre no topo

É impossível ignorar: o vermelho prova mais uma vez ser uma escolha certeira. Do vermelho cereja a um tom levemente alaranjado, essa cor ilumina instantaneamente qualquer look. Funciona particularmente bem com cortes simples, onde se torna o destaque do visual. É o tipo de tom que não tenta esconder, mas sim revelar. E essa é a essência do verão.

Tons de chocolate e caramelo, elegância natural.

Em uma linha mais suave, porém igualmente elegante, os tons de marrom estão ganhando popularidade. Inspirados por uma estética minimalista e sofisticada, eles oferecem uma alternativa ao clássico preto. Chocolate, mocha, caramelo… esses tons quentes envolvem o corpo de forma sutil. Criam um efeito natural e refinado, perfeito para quem gosta de looks discretos, mas sofisticados. Essas cores favorecem todos os tons de pele e proporcionam uma sensação visualmente suave, como uma segunda pele.

Azul-turquesa, espírito de férias garantido

É difícil encontrar algo mais a cara do verão do que o azul. Neste verão de 2026, os tons de azul-turquesa e azul-turquesa dominam as coleções. Frescos e luminosos, eles evocam instantaneamente o mar, o sol e a sensação de estar em um refúgio. Essas tonalidades adicionam luminosidade à sua silhueta, mantendo-se fáceis de usar. Combinadas com linhas simples, criam um visual moderno e atemporal. A combinação perfeita para se sentir bem consigo mesma e com o seu próprio estilo.

Tons pastel luminosos, uma suavidade inegável.

As cores pastel continuam populares e também chegarão às praias neste verão de 2026. Entre os principais tons:

rosa claro

o verde do mar

lilás

amarelo pálido

Esses tons delicados oferecem uma alternativa mais suave às cores vibrantes. Eles trazem um toque de leveza e frescor, ideal para um visual discreto, porém moderno.

Acabamentos metálicos para um toque de brilho

Quer brilhar? Os biquínis com efeitos metálicos ou acetinados são perfeitos para isso. Dourado, prateado, reflexos iridescentes… essas texturas adicionam um toque de estilo e um ar quase de joia ao seu look de praia. Muitas vezes combinadas com cortes simples, elas por si só já são suficientes para criar um efeito visual impressionante. O resultado: você brilha, literalmente e figurativamente.

Sem regras, apenas o seu estilo.

Além das tendências, um ponto permanece essencial: você não é obrigada a seguir essas cores à risca. E, acima de tudo, não existem regras que ditem o que você deve vestir com base no seu tipo de corpo. Todos os corpos têm o direito de serem vistos, celebrados e vestidos como quiserem. Se você ama cores vibrantes, tons neutros, modelagens mais amplas ou minimalistas, tudo é válido. A roupa de banho não precisa ser uma ferramenta para se esconder ou se conformar. Ela pode simplesmente se tornar um meio de expressão, uma escolha que faça você se sentir bem, confiante e em paz consigo mesma.

Neste verão de 2026, as tendências oferecem um leque rico e inspirador de possibilidades. Cabe a você escolher, combinar, experimentar… ou não. Porque, no fim das contas, o melhor look será sempre aquele em que você se sente livre.