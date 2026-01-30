Roupas amassadas, manchadas e desbotadas: por que a imperfeição está se tornando um elemento básico da moda atual.

Tem uma mancha de ketchup na sua camiseta ou um buraco enorme na sua calça jeans? Esses sinais de desgaste, antes considerados inaceitáveis, agora são os novos símbolos de luxo. Essas peças, sobreviventes de inúmeras aventuras urbanas e carregando as marcas da sua vida ativa, possuem um charme que as peças novas não têm. Através de suas costuras, elas contam uma história: a de uma moda mais tolerante e vibrante.

Roupas desgastadas já não parecem fora de lugar.

Nas passarelas da Semana de Moda, as principais casas de moda estão apostando em um estilo mais rústico e menos idílico. Enquanto durante anos nos acostumaram a silhuetas definidas, blazers impecáveis, calças de alfaiataria e vestidos perfeitos, hoje elas anunciam o retorno do couro desgastado, camisetas rasgadas e jeans amarelados. Estão abraçando o charme vintage, os cortes no tecido e os efeitos desbotados. As peças exibidas nas passarelas desafiam o ideal sacrossanto da perfeição e as regras eternas do bom gosto.

Na Prada, por exemplo, as camisas e jaquetas masculinas dão a ilusão de terem sido arrastadas na sujeira ou esfregadas excessivamente no chão do escritório. Essas manchas propositalmente impregnadas, incorporadas ao design, são concebidas como motivos por si só. Na Chanel, as bolsas são intencionalmente amassadas e deformadas, como se tivessem sido apertadas demais contra o braço de seus donos. Miu Miu e Acne Studios celebram o couro desgastado, enquanto a Balenciaga revisita o jeans rasgado ao extremo, deixando quase nada além de farrapos. Não se trata de uma cacofonia visual, mas de uma nova perspectiva sobre a moda. A roupa não é mais um material estático; é uma contadora de histórias falante, uma tela em branco à espera de ser preenchida.

Furos, manchas e outras imperfeições estéticas não são mais vistos como defeitos a serem corrigidos com agulha ou spray tira-manchas, mas como valor agregado, como prova de vida. No entanto, usar roupas desgastadas ainda parece ser privilégio de uma elite: aqueles que se permitem peças de grife. Em outras palavras, nem todo mundo consegue realizar uma transformação de guarda-roupa ao estilo Banksy.

Dando um toque de alma ao seu visual.

Há poucos anos, todas as fashionistas desfilavam com vestidos balonê impecáveis, vestidos de alcinha em tons pastel e conjuntos perfeitos. Hoje, elas trocam suas roupas impecáveis por peças amassadas , jeans desbotados com inúmeros fios puxados e blusas respingadas. Elas não deixam mais uma alça cair casualmente do ombro ou fingem um estilo chique sem esforço; elas aceitam o destino de suas roupas.

E, para surpresa de todos, eles não aparentam ser necessitados ou miseráveis. Esses sinais de desgaste são como cicatrizes na nossa pele: contam histórias de acidentes, imperfeições e dias corridos. Escondem um mundo inteiro. Essas roupas, que teríamos remendado às pressas, tornam-se livros abertos. Possuem uma sensibilidade que vai além da estética.

Em teoria, essa abordagem mais realista da moda é bastante positiva, mas na prática, não é tão acessível. Grandes grifes imitam estilos vintage em roupas novas e apropriam-se da estética de brechós para peças que custam milhões de dólares. Elas cometem crimes têxteis deliberadamente, sem permitir que as roupas envelheçam naturalmente, o que, de certa forma, compromete seus princípios iniciais.

O que isso revela sobre a moda atual?

Do outro lado do provador ou atrás da porta do banheiro, os hábitos mudaram completamente. Há alguns meses, tínhamos o cuidado de usar maquiagem minimalista e natural, ajustávamos as golas das camisas com precisão milimétrica e examinávamos nossas roupas minuciosamente, buscando a menor imperfeição. Agora, a filosofia se inverteu: roupas com aspecto desgastado são tão desejadas quanto criações requintadas recém-saídas do ateliê. E isso não é uma moda passageira ou apenas mais uma tendência do momento. É um sinal de uma moda mais primitiva, menos retocada, um estilo mais expressivo e menos padronizado.

Usar uma camisa propositalmente amassada ou calças jeans desbotadas é quase um gesto simbólico. Não estamos mais tentando esconder a passagem do tempo ou o desgaste das coisas. Pelo contrário, estamos destacando-os. Como se a roupa se tornasse uma extensão de uma mentalidade mais gentil e compassiva consigo mesma. Menos controle, mais autenticidade.

É preciso ser Kendall Jenner ou Mary-Kate Olsen para aderir à tendência de roupas propositalmente desgastadas? Não necessariamente. Para adotar esse estilo, que faria até as fashionistas mais pudicas se encolherem, compre peças de segunda mão. Essas roupas com ar vintage garantem um visual cheio de personalidade.