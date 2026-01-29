Rihanna revive a tendência dos brincos XXL durante sua visita a Paris.

Em Paris, Rihanna provou mais uma vez que o estilo pode ser um campo fértil para ousadia e alegria. Durante a Semana de Moda de Alta Costura Primavera/Verão 2026 (de 20 a 25 de janeiro), ela trouxe os brincos XXL de volta aos holofotes, transformando um acessório simples em uma verdadeira declaração de confiança e poder.

Uma aparição que não passou despercebida.

Em Paris para assistir ao desfile de alta-costura da Dior, Rihanna não se limitou a observar as tendências: ela as incorporou imediatamente. Após o desfile — o primeiro sob a direção artística de Jonathan Anderson — ela foi vista na festa pós-desfile com um look elevado por um detalhe espetacular. Naquela noite, foram seus brincos que roubaram a cena, lembrando a todos que o estilo pode ser expressivo e poderosamente assertivo.

Estes brincos têm origem numa história pessoal e poética. Conta-se que o designer irlandês Jonathan Anderson recebeu um ramo de ciclâmenes de John Galliano, figura icónica da Maison Dior, pouco antes de finalizar a sua coleção. Este gesto simbólico deu origem a uma poderosa estética floral, onde a flor se torna um talismã visual, uma ligação entre a memória, a criação e a transmissão. Transformados em joias espetaculares, estes ciclâmenes personificam uma alta-costura sensível, expressiva e profundamente moderna, que Rihanna usou com naturalidade e confiança.

Cachos XXL, as verdadeiras estrelas do look.

Ao sair da festa da Dior, todos os olhares se voltaram para Rihanna e seus brincos florais enormes. Inspirados nos vistos na passarela, eles retratavam ciclâmenes gigantes em três dimensões, em tons de branco e roxo. Essas flores esculturais emolduravam elegantemente seu rosto e adicionavam personalidade instantaneamente ao seu look composto por camiseta branca, calça jeans reta, scarpins e cachecol de pele sintética.

A mensagem é clara: você não precisa exagerar para se destacar. Um único acessório marcante, escolhido com intenção, é suficiente para transformar um look e fazer você se sentir poderosa, linda e completamente você mesma.

Uma tendência que está explodindo nas redes sociais.

Como era de se esperar, as fotos de Rihanna viralizaram rapidamente nas redes sociais. Fashionistas, estilistas e entusiastas da moda elogiaram sua habilidade única de identificar peças marcantes e elevá-las ao status de itens indispensáveis. Os brincos XXL, já vistos no desfile da Dior, foram imediatamente identificados como o acessório-chave da temporada.

Por que tanto entusiasmo? Porque oferecem uma maneira simples e alegre de expressar a personalidade, de celebrar o rosto, as feições e a aparência, sem concessões ou restrições.

Como incorporar cachos XXL no seu dia a dia?

Boas notícias: você não precisa de um desfile de moda ou de um tapete vermelho para arrasar com brincos grandes. Eles se encaixam facilmente no seu guarda-roupa do dia a dia, adicionando estilo e um toque de elegância descomplicada. Aqui vão algumas dicas de como usá-los:

Escolha formas expressivas: flores, espirais, corações, gotas ou formas orgânicas trazem movimento e emolduram o rosto de forma elegante.

Opte pela leveza: resina, tecido, metal vazado ou materiais reciclados oferecem volume sem adicionar peso.

Crie contraste: combine seus brincos XXL com uma roupa simples - camiseta básica, blazer estruturado, vestido minimalista - para deixar o acessório se destacar por completo.

Experimente diferentes penteados: cabelos presos, um coque desarrumado ou um corte curto realçarão ainda mais seus cachos.

Explore as opções acessíveis: muitas marcas e estilistas oferecem modelos inspirados nas passarelas a preços acessíveis e em uma ampla variedade de estilos.

Em resumo, brincos XXL são mais do que apenas uma declaração de moda. Eles representam uma forma de se afirmar, celebrar seu rosto, seu corpo e seu estilo, sem tentar se misturar à multidão. Assim como Rihanna, eles te convidam a ser ousada, divertida e a se expressar com alegria e confiança. Seja para uma noite na balada, um dia de trabalho ou simplesmente um café com as amigas, essas peças oversized te lembram que seu estilo é uma extensão da sua personalidade — e que sua personalidade merece ser vista, celebrada e aplaudida.