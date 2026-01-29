Search here...

O detalhe escandinavo que está transformando os casacos neste inverno.

Tendências da moda
Naila T.
@stockholmfashion_ et @sorella.ha/Instagram

Neste inverno, um acessório simples é tudo o que você precisa para transformar seu casaco: um cinto usado por cima. Diretamente das ruas de Copenhague e Estocolmo, essa tendência combina estilo, estrutura e liberdade, criando silhuetas modernas, aconchegantes e que transmitem confiança.

Uma assinatura visual do Norte

As capitais escandinavas têm uma maneira única de reinventar os clássicos. Aqui, os cintos integrados são coisa do passado — discretos e, às vezes, até esquecíveis. A nova estrela do guarda-roupa de inverno é o cinto externo, usado com destaque no casaco. Em couro liso, camurça macia, corda grossa ou até mesmo fita têxtil, ele cria um contraste proposital, quase gráfico.

Este toque nórdico brinca com materiais brutos, texturas naturais e cores vibrantes. Um cinto preto sobre um casaco cinza claro, um cinto cor de camelo sobre um azul-marinho profundo ou um cinto marrom-chocolate sobre lã cru: essas combinações revitalizam instantaneamente as paletas de inverno. O resultado? Uma silhueta mais estruturada e dinâmica, sem jamais sacrificar o conforto ou a elegância.

Redesenhando volumes com estilo

Uma das grandes vantagens de um cinto externo é a sua capacidade de transformar o corte de um casaco. Em um modelo longo, oversized ou em formato A, ele quebra o visual quadrado, às vezes temido no inverno, e acentua delicadamente a cintura. Você pode amarrá-lo frouxamente para um look descontraído e fluido, ou apertá-lo para um efeito mais definido e marcante.

Essa abordagem não visa restringir o corpo, mas sim celebrar as formas naturais. Ela realça, estrutura e sustenta — sem jamais confinar. É uma declaração de moda profundamente positiva em relação ao corpo: você adapta o casaco ao seu corpo, e não o contrário.

Uma tendência intergeracional

O que torna essa tendência particularmente atraente é sua capacidade de transcender idades e estilos. Da estudante boêmia à mulher elegante de cinquenta anos ou mais, o cinto externo é um complemento bem-vindo a qualquer guarda-roupa. Ele combina tão bem com botas de cano alto quanto com tênis, com uma camisa clássica quanto com um moletom.

É um acessório camaleônico, capaz de se adaptar ao seu humor do dia: minimalista, chique, casual ou ousado. Ele se torna uma assinatura pessoal, um detalhe que diz algo sobre você, sem nunca ser exagerado.

Como adotá-lo facilmente?

Boas notícias: não precisa comprar um casaco novo. Um cinto que você já tem no guarda-roupa resolve o problema. Escolha um ou dois tamanhos maiores para um visual mais solto e fluido, ou um cinto bem ajustado para uma silhueta mais acinturada.

Em termos de cor, tons naturais como preto, marrom, terracota ou camelo são sempre escolhas seguras. Combinam facilmente com a maioria dos casacos. Para um visual mais moderno, você também pode brincar com contrastes ou texturas.

Em termos de estilo, tudo é permitido: nós cruzados, nós assimétricos, uma fivela à mostra ou pontas soltas para um visual descontraído. Em apenas cinco minutos, seu casaco mais clássico se transforma em uma peça marcante, cheia de personalidade.

Depois de fazer sucesso nas passarelas de outono, o cinto externo continua a marcar presença nas ruas. Ele está sendo visto em tudo, desde casacos de lã e sobretudos até casacos de corte reto e modelos oversized. Um cinto simples é tudo o que você precisa para transformar um look de inverno em uma produção moderna, elegante e quentinha. Pronta para arrasar no inverno com um cinto?

Naila T.
Naila T.
Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
Article précédent
Moda: Esta estampa animal substituirá a estampa de leopardo em 2026.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Moda: Esta estampa animal substituirá a estampa de leopardo em 2026.

Após anos de domínio incontestável, a estampa de leopardo está se preparando para dar adeus. Em 2026, uma...

Considerado "ultrapassado" por muito tempo, este tênis está fazendo um grande retorno em 2026.

Você achava que as sapatilhas de ballet estavam relegadas a memórias da infância ou a guarda-roupas "muito antiquados"?...

Esta peça de joalheria, antes considerada exclusiva para avós, está voltando à moda nesta temporada.

Durante muito tempo relegado a casacos discretos e aos looks rígidos de outra época, o broche está agora...

"Cápsula invertida": em 2026, a moda minimalista dá adeus.

Após o reinado do "luxo discreto" — aquele minimalismo chique composto por tons neutros e cortes atemporais —...

Este item clássico dos armários da vovó é a peça indispensável do inverno!

Em pleno inverno, com o frio polar, sair com o pescoço descoberto é impensável. Este ano, o cachecol...

"Icônico": Bella Hadid revive essa tendência lendária dos anos 2000

Bella Hadid não é estranha a causar impacto com seu estilo, mas sua viagem a Aspen, no Colorado,...

© 2025 The Body Optimist