Essa tendência de moda de verão também funciona no meio do inverno (e nós adoramos essa variação).

Tendências da moda
Tatiana Richard
@_katiepeake / @jeanne_andreaa/Instagram

Há muito associado a temperaturas amenas e looks de férias, o cachecol está passando por uma transformação muito desejada. O simples quadrado amarrado no pescoço ou no cabelo ficou para trás: agora ele é usado na cintura, transformando instantaneamente seus looks de inverno. Esse gesto estilístico, simples e marcante ao mesmo tempo, prova que um acessório pode transcender as estações sem perder seu charme — muito pelo contrário.

Das passarelas às calçadas, o lenço na cabeça está deixando sua marca.

Foi nas passarelas que a ideia ganhou força. Durante um desfile Métiers d'art aclamado pela crítica, uma importante casa de moda parisiense (Chanel) reinventou o lenço, usando-o como cinto e acentuando silhuetas deliberadamente minimalistas. O resultado: textura, personalidade e uma elegância natural que atrai o olhar.

Pouco tempo depois, essa inspiração saiu das passarelas e ganhou vida, sendo vista, em particular, na atriz e cantora irlandesa Jessie Buckley em um evento parisiense. Combinado com calças escuras e sapatos de salto com estampas gráficas, o lenço se tornou a peça principal, aquela que capta a luz e afirma um visual confiante.

Um gesto de moda acessível e empoderador

O que mais chama a atenção de imediato é a facilidade com que se pode adotar essa tendência. Basta escolher um lenço de tamanho generoso em seda, lã ou cashmere, dobrá-lo em um triângulo e enrolá-lo nos quadris ou na cintura, amarrando-o delicadamente na lateral. Em segundos, jeans e uma blusa simples ganham uma nova dimensão. O lenço estrutura a silhueta sem apertá-la, abraça suavemente as curvas e valoriza o corpo como ele é, sem artifícios.

No inverno, o efeito se torna ainda mais interessante. Sobre um suéter folgado, cria um contraste elegante entre volume e uma silhueta definida. Sobre um casaco comprido, adiciona um toque de cor e movimento que anima até os looks mais discretos. É um detalhe que atrai o olhar exatamente para onde você deseja.

Uma reviravolta atemporal que atravessa o ano.

Embora essa forma de usar um cachecol tenha se popularizado muito no verão passado graças a diversas figuras influentes, a versão de inverno é igualmente marcante. Enquanto o clima mais quente favorecia tecidos leves, a estação mais fria pede materiais mais densos e envolventes.

O motivo pelo qual o lenço com cinto é tão atraente é que ele reúne todas as qualidades. É prático, fácil de usar, favorece a silhueta e é extremamente versátil. Você pode brincar com estampas, cores e texturas, dependendo do seu humor e estilo. Floral sob um casaco neutro, um vermelho vibrante contra um cinza escuro ou com estampas gráficas para energizar um look minimalista, ele se torna uma verdadeira tela para a expressão pessoal.

Ao reinventar este acessório de verão, a moda nos lembra de uma verdade essencial: o estilo não tem estação fixa. Ele se constrói através da inspiração, da experimentação e de pequenos toques que fazem toda a diferença.

Como escritora, exploro a beleza, a moda e a psicologia com sensibilidade e curiosidade. Gosto de compreender as emoções que vivenciamos e de dar voz àqueles que nos ajudam a nos entendermos melhor. Em meus artigos, busco preencher a lacuna entre o conhecimento científico e nossas experiências cotidianas.
