Essa cantora está usando um vestido de renda que certamente não passa despercebido.

A apresentadora britânica de televisão e rádio Maya Jama provou mais uma vez por que é considerada uma das apresentadoras mais estilosas da telinha. Para sua participação no programa de televisão britânico "Love Island: Aftersun", ela optou por um vestido branco de renda, que não passou despercebido nas redes sociais.

Uma aparição muito aguardada no set de "Love Island: Aftersun"

Foi no tapete vermelho de "Love Island: Aftersun", programa que apresenta, que Maya Jama causou sensação. Acostumada a transformar cada aparição na televisão em um momento fashion, ela confirmou seu status de ícone com uma escolha particularmente ousada. Ela não apenas incorporou seu papel de apresentadora; entregou uma verdadeira performance estilística, que imediatamente gerou uma onda de reações nas redes sociais e na imprensa de moda.

Um vestido de renda branca

A peça central do seu look é um longo vestido justo, inteiramente de renda branca. O tecido, com uma delicada estampa floral, flui do busto até o chão, brincando com a transparência ao longo de toda a peça. A parte inferior do vestido adota uma silhueta sereia, justa até os joelhos antes de se abrir ligeiramente, num estilo que remete aos vestidos de noiva contemporâneos. Essa escolha de material exemplifica o estilo característico de Maya Jama. O efeito geral é uma mistura habilmente equilibrada de elementos — corpete, renda, corte sereia e babados — que transforma o vestido numa verdadeira peça de alta-costura.

Decote realçado com tachas prateadas

A parte superior do vestido é um dos elementos mais marcantes do look. O decote particularmente profundo é emoldurado por uma fileira de tachas prateadas, adicionando um toque rock 'n' roll à atmosfera romântica. Esse contraste entre a delicada renda e o brilho metálico dos detalhes confere à peça uma dimensão moderna e sofisticada. Um detalhe de alta costura que ressalta a precisão do design e o caráter único do visual como um todo.

Cintura estilo corset com amarração central.

Na cintura, o corpete do vestido se estende em um efeito fluido, complementado por um laço central que remete aos clássicos espartilhos. Essa estrutura ajustada esculpe com precisão a silhueta de Maya Jama, seguindo uma abordagem de corte inspirada nas silhuetas mais icônicas da moda festa. O laço, funcional e decorativo, adiciona uma dimensão gráfica ao design como um todo. Um toque de alta costura que consolida a estética sofisticada da peça.

Um visual refinado para completar a aparência geral.

Para o cabelo e a maquiagem, Maya Jama optou por um visual que combinava perfeitamente com o vestido. Seu cabelo foi estilizado em ondas soltas e luminosas, jogadas sobre um ombro para revelar o colo. A maquiagem apresentava um efeito bronzeado que realçava sua tez radiante. Essa combinação harmoniosa complementou o vestido sem ofuscá-lo, confirmando a atenção meticulosa aos detalhes em sua produção.

Maya Jama no Love Island Aftersun, Temporada 13, Episódio 1. pic.twitter.com/qBfu5wCxw5 – Atualizações de Maya Jama 🗞️ (@mayajamaupdate) 8 de junho de 2026

Mais um momento memorável de moda para Maya Jama.

Com seu decote profundo e tecido de renda, o vestido usado por Maya Jama faz parte de uma longa lista de looks marcantes criados pela apresentadora. Conhecida por seu apurado senso de estilo e por sua capacidade de transformar cada aparição em um evento, Maya Jama mais uma vez proporcionou um momento fashion memorável. Essa escolha de moda ilustra perfeitamente a liberdade estilística que ela defende desde sua estreia na televisão.

Maya Jama mais uma vez fez uma aparição memorável. Entre o decote profundo, o corpete com amarração central e a saia sereia, a apresentadora britânica oferece um look romântico e sofisticado. Mais uma prova de que ela é um dos ícones de moda mais seguidos da televisão britânica.

