Shakira faz uma aparição impactante em um vestido laranja escultural.

Léa Michel
@shakira / Instagram

A cantora e compositora colombiana Shakira optou por uma cor vibrante para marcar presença. Ela surgiu com um vestido laranja escultural e impactante no lançamento de "No Drama", o novo desembaraçador de sua marca de produtos para cabelo, Isima. Uma escolha de moda perfeitamente em sintonia com a energia ensolarada do evento.

Um vestido laranja escultural

Para esta celebração, Shakira optou por um vestido curto e vibrante laranja com silhueta ajustada. O vestido se destaca pelas costuras estruturadas, inspiradas em corset, que criam uma linha limpa e gráfica, além de um decote profundo. Um recorte discreto adiciona um toque extra de dimensão. O resultado: uma silhueta moderna e arquitetônica ao mesmo tempo, fiel à predileção de Shakira por peças marcantes.

Acessórios que brincam com o contraste

Quanto aos acessórios, ela manteve o tema monocromático, usando óculos de sol grandes com lentes alaranjadas que combinavam perfeitamente com sua roupa. No entanto, quebrou essa harmonia com um par de botas de cowboy brancas, criando um contraste decididamente moderno. Seus longos cabelos ondulados e a maquiagem suave completaram esse visual com ar de quem acabou de ser beijada pelo sol.

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Um artista no topo

Essa incursão no mundo da moda acontece em um momento de grande sucesso para Shakira. Ela está atualmente em turnê mundial com a "Las Mujeres Ya No Lloran", que se tornou a turnê latina de maior bilheteria da história. Entre música, moda e empreendedorismo, a cantora de "Waka Waka" concilia múltiplas facetas com igual maestria.

Com seu corte estruturado, paleta de cores vibrantes e acessórios contrastantes, Shakira mais uma vez exibiu seu impecável senso de estilo, ao mesmo tempo em que destacava sua marca de cuidados com a pele. Essa demonstração de energia veranil certamente não passou despercebida.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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