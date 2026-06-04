Após a divulgação de um vídeo dela dançando, a atriz Ester Expósito denunciou os julgamentos misóginos.

Alvo de uma onda de críticas após um concerto, a atriz espanhola Ester Expósito decidiu responder. Em vez de se justificar, ela inverteu a situação para denunciar o sexismo online e a toxicidade de alguns internautas. Sua declaração contundente recebeu considerável apoio.

Um vídeo que viralizou

Tudo começou com o show estrondoso de Bad Bunny no Estádio Metropolitano de Madri. Ester Expósito estava sentada em "La Casita", uma área VIP ultraexclusiva que o cantor porto-riquenho monta para seus shows. Um pequeno vídeo, mostrando-a dançando alguns passos durante a noite, viralizou rapidamente. Enquanto muitos internautas elogiaram o momento, outros postaram inúmeros comentários inapropriados, criticando tanto sua presença naquele local tão disputado quanto sua "atitude". Uma simples noite com amigos se transformou, assim, em uma polêmica digital.

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O esclarecimento da atriz

Foi durante uma aparição pública recente em Ibiza que Ester Expósito falou com a imprensa espanhola . Quando questionada sobre o ambiente do show, ela respondeu inicialmente de forma simples, explicando que se divertiu muito e que, quando se é convidado, se vai. Foi em relação às críticas recebidas que ela se mostrou mais enfática. "Acredito que o problema não seja uma dança de dois segundos", declarou.

Uma mensagem contra a misoginia online.

Para a atriz, a verdadeira questão reside em outro lugar. "O problema está no olhar e no julgamento de um segmento muito misógino da sociedade", continuou ela, apontando também para aqueles que usam as redes sociais "para fazer mal". Segundo ela, é precisamente nesse ponto que devemos nos concentrar quando nos deparamos com esse tipo de situação.

Essa postura vai além da situação pessoal dela e ecoa os inúmeros comentários que as mulheres recebem quando se manifestam publicamente. Ester Expósito também reconheceu abertamente ter sido afetada por essa onda de críticas.

Ester Expósito – conhecida por seu papel na série "Elite" e vista recentemente no Festival de Cannes de 2026 – confirmou, assim, que não pretende deixar que ninguém dite seu comportamento. Ao redirecionar o debate para o sexismo e a toxicidade online, em vez de uma "dança de dois segundos", ela transformou uma controvérsia em uma mensagem mais ampla. Um poderoso lembrete dos perigos do julgamento online e do que realmente merece ser questionado.