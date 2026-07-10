Vestida com trajes de praia, esta ex-lutadora exibe sua boa forma durante as férias nas Bahamas.

Anaëlle G.
@marysemizanin / Instagram

A ex-lutadora canadense Maryse Mizanin, figura icônica da WWE, compartilhou fotos de suas férias em família nas Bahamas no Instagram. Entre a paisagem idílica e seu visual de verão, ela encantou seus seguidores.

Férias de sonho nas Bahamas

Foi num cenário idílico que Maryse se instalou. Ela se presenteou com férias em família nas Bahamas, mais especificamente num banco de areia no arquipélago de Exuma. Um lugar que claramente a cativou. "Já visitamos muitas praias lindas ao redor do mundo, mas este banco de areia em Exuma era algo especial. A água era tão cristalina que parecia irreal", escreveu ela, descrevendo-o como "um dos lugares mais bonitos" que já tinha visto.

Um visual ensolarado e de verão

Nesse cenário paradisíaco, Maryse Mizanin optou por um look de praia que combinava perfeitamente com a atmosfera. Relaxada e radiante, ela exala um estilo de verão simples, em harmonia com as águas turquesas e a areia branca que a rodeiam. Um momento ensolarado que ela compartilha com pessoas queridas, irradiando serenidade.

Fãs conquistados

Como era de se esperar, essas fotos geraram reações imediatas. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Bahama mama", "Nossa rainha" foram apenas algumas das muitas mensagens de admiração dirigidas à lutadora. Isso confirma a popularidade duradoura de Maryse Mizanin, mesmo fora dos ringues.

Entre um cenário paradisíaco e a felicidade familiar, Maryse desfruta de umas férias de verão invejáveis e radiantes. Natural de Montreal, ela se consagrou como a primeira "dupla campeã das Divas", conquistando um dos reinados mais longos da história da divisão. Agora também empresária, ela divide a vida com o marido, o lutador The Miz. Uma carreira brilhante que deixou uma marca indelével no mundo do wrestling.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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