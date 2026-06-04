"Sempre carismática": Madison Beer causa sensação em um vestido branco de espartilho.

Julia P.
@madisonbeer / Instagram

A cantora, modelo e atriz americana Madison Beer está vivenciando um grande marco em sua carreira. Ela acaba de concluir a primeira etapa de sua "Locket Tour" e compartilhou um carrossel no Instagram, mesclando fotos do palco com momentos compartilhados com seus fãs. A capa apresentava um vestido corset que causou sensação e cativou seus seguidores.

Um vestido romântico com espartilho

Na foto de abertura, Madison Beer posa com seu figurino de palco: um delicado vestido cor creme com espartilho e corte ajustado. O vestido apresenta um corpete de renda floral, amarração frontal e uma barra de renda com babados, criando um visual moderno e sedutor. A cantora completou o estilo romântico com cabelos longos e lisos e maquiagem luminosa.

Uma mensagem emocionante para seus fãs.

Na legenda da sua publicação, Madison Beer dedicou uma mensagem sincera aos seus fãs europeus e britânicos. Ela agradeceu-lhes calorosamente por terem comparecido aos seus concertos, confidenciando que os seus sonhos se tornaram realidade durante esta digressão e mencionando muitos "momentos de pura emoção". O carrossel ilustra essa ligação: mostra Madison Beer a partilhar um momento amigável com um espectador, bem como uma sala de concertos lotada, prova do entusiasmo gerado em cada espetáculo.

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Uma publicação compartilhada por @madisonbeer

A primeira etapa de uma grande turnê

Esta "Locket Tour" marca um ponto de virada para o Madison Beer: é a primeira turnê em arenas da banda, em apoio ao seu terceiro álbum, "Locket", com lançamento previsto para janeiro de 2026. A etapa europeia e britânica, concluída no final de maio, dá lugar agora à turnê norte-americana, que começa na próxima semana. A jornada culminará em um grande final em Nova York, no lendário palco do Madison Square Garden.

Entre um vestido de espartilho deslumbrante e uma mensagem sincera para seus fãs, Madison Beer confirma seu carisma, tanto no palco quanto nas redes sociais. "Sempre carismática", comentaram muitos internautas.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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