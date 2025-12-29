"Absolutamente deslumbrante": o look azul de Victoria Beckham está causando grande repercussão nas redes sociais.

Recentemente, Victoria Beckham causou polêmica no casamento de Holly Ramsay, filha do famoso chef Gordon Ramsay, ao usar um vestido azul-petróleo de sua coleção. Essa criação icônica gerou diversas reações no Instagram e no Twitter, desde elogios até duras críticas.

Vestido azul-petróleo, assinatura de Beckham

Ajustado na parte superior, com saia evasê e acinturado com um laço drapeado, este vestido em jérsei elástico cativa pela sua fluidez e caimento impecável. O tecido abraça delicadamente o corpo, oferecendo conforto absoluto, e seu brilho sutil confere uma elegância discreta, porém marcante. "A fenda frontal é tão favorecedora e confortável", explica Victoria Beckham em um story do Instagram, dando uma prévia de sua coleção que já está esgotada.

A estilista britânica brinca com proporções e volumes para valorizar a silhueta com uma sofisticação discreta. Combinado com um xale de micropele, uma clutch prateada brilhante, sandálias de salto alto e joias de diamantes, Victoria Beckham irradiava beleza, personificando perfeitamente a fusão entre o glamour moderno e a simplicidade chique. Cada detalhe, do corte aos acessórios, parece ter sido pensado para capturar a luz, tornando este look indispensável para noites elegantes.

Polêmica: "Ofuscando a noiva?"

Acompanhada do marido, David, e dos filhos (Romeo, Harper e Cruz), a chegada de Victoria Beckham não passou despercebida. Mal saiu do carro, a estilista provocou uma chuva de flashes... mas também uma avalanche de críticas. Nas redes sociais, os comentários se multiplicaram: "Ela tentou ofuscar a noiva", "Chique demais para um casamento", "Look austero". Alguns internautas criticaram sua seriedade diante das câmeras, considerando-a fria ou até mesmo arrogante; outros acharam que seu estilo minimalista e ultra-sofisticado roubou a cena das madrinhas, vestidas com cores propositalmente mais suaves e contrastantes.

Como costuma acontecer, a controvérsia alimenta a admiração. O Instagram está repleto de comentários como "Absolutamente deslumbrante", "Perfeição de inverno" e "Cor divina", além de observações irônicas sobre sua "expressão silenciosa", que se tornou quase uma marca registrada. O vídeo, visto por milhões de internautas, confirma uma coisa: Victoria Beckham domina a arte da imagem. Em questão de segundos, ela transforma uma simples aparição em uma declaração de estilo, transformando o evento em um verdadeiro desfile de moda — intencionalmente ou não.

Teal, o sucesso polêmico de 2026

Onipresente em toda a coleção – desde peças estruturadas para o meio do dia até silhuetas para a noite – este azul profundo com nuances de ovo de pato marca um forte retorno, apesar da controvérsia que gerou. Considerado escuro demais por alguns, ousado demais por outros, divide opiniões tanto quanto cativa.

Longe de resistir às críticas, Victoria Beckham transformou a cor em uma ferramenta para gerar desejo, orquestrando uma campanha publicitária não intencional, mas notavelmente eficaz. O resultado: o verde-azulado emergiu como uma alternativa sofisticada aos onipresentes tons pastel. Uma tonalidade marcante, criada para quem prefere atitude à discrição.

Em resumo, Victoria Beckham confirma mais uma vez seu status de ícone de estilo capaz de gerar debates. Entre admiração e críticas, seu vestido azul-petróleo chamou a atenção de todos, demonstrando que a moda pode ser tanto uma forma de arte quanto um meio de expressão pessoal.