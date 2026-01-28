Search here...

"Ela poderia ser modelo": aos 31 anos, esta atriz está redefinindo o conceito de "elegância coreana".

Léa Michel
@skuukzky/Instagram

Bae Suzy (nome verdadeiro Bae Su-ji), um ícone sul-coreano adorado, continua a fascinar com sua aura única e versatilidade excepcional. Atriz, dançarina e cantora de K-pop, ela personifica um refinado "chique coreano" que lhe rendeu comparações elogiosas com o mundo da moda.

Um ídolo com carisma magnético

Apelidada de "O Primeiro Amor da Nação" desde sua estreia com o grupo feminino Miss A em 2010, Bae Suzy irradia beleza natural e elegância atemporal. Suas fotos, sejam de ensaios para a Céline ou de momentos pessoais como seus treinos de balé, cativam os fãs: "Ela tem a aura de uma modelo, ela realmente transmite algo através das imagens", comentam os fãs nas redes sociais.

Em 2025, ela brilhou no desfile da coleção Primavera/Verão 2026 da Céline em Paris, exalando uma graça natural que a tornou presença constante nas primeiras filas. Seus looks minimalistas, geralmente pretos e estruturados, realçavam uma figura forjada por anos de taekwondo (faixa preta 2º dan) e dança clássica, onde se destacava na abertura de pernas e na flexibilidade.

Multitalentos e comprometimento físico

O que torna Suzy irresistível é a sua versatilidade: ex-modelo desde os 12 anos, ela transita com facilidade entre o canto e a atuação. Sucessos como "Start-Up", "Vagabond" (onde realiza suas próprias cenas de ação) e o próximo "Genie Make a Wish" (outubro de 2025) demonstram sua dedicação. Em 2025, seu treinamento intensivo de balé chegou a virar tendência na Coreia, aprimorando sua postura e carisma em frente às câmeras. Seus colegas e fãs a chamam de "princesa graciosa" ou "a artista mais versátil de sua geração", elogiando sua disciplina na academia e sua capacidade de assumir papéis exigentes.

A embaixadora de luxo Bae Suzy está redefinindo a estética Hallyu: minimalismo sofisticado, confiança natural e uma presença marcante nas telas. Ela prova que talento e elegância a tornam um ícone eterno, sempre pronta para inspirar.

