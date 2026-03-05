Esta atriz espanhola compartilha fotos de sua gravidez e emociona seus fãs.

Léa Michel
@ursulolita/Instagram

Úrsula Corberó, a inesquecível Tóquio da série "La Casa de Papel", derreteu corações online com uma publicação íntima no Instagram onde exibiu sua barriguinha de grávida ao lado do parceiro (Chino Darín). Com a legenda simples "Antes de sermos três", as imagens emocionaram seus fãs.

Momentos carinhosos enquanto esperávamos o bebê.

Nas fotos, Úrsula posa aconchegada ao seu parceiro (Chino Darín), com a barriga de grávida em destaque. Longe de ser um ensaio fotográfico sofisticado, este momento autêntico exala a alegria simples de um casal prestes a dar as boas-vindas a uma nova vida. A iluminação suave e a conexão evidente entre eles são instantaneamente cativantes.

Conhecida por seu papel explosivo em "La Casa de Papel", a atriz espanhola raramente compartilha vislumbres de sua vida pessoal. Esta publicação no Instagram marca uma virada emocionante: "Tóquio" dá lugar a uma radiante futura mamãe – Úrsula Corberó – simplesmente celebrando a chegada deste novo capítulo. Ela também anunciou a chegada de seu primeiro filho em 17 de fevereiro de 2026, por meio de um story no Instagram.

Veja esta publicação no Instagram

Postagem compartilhada por Úrsula Corberó (@ursulolita)

"Magnífico", "Tão emocionante": fãs em êxtase

Os comentários estão repletos de carinho: "Magnífica Úrsula, que alegria vê-la tão radiante!", "Estas fotos são tão lindas e emocionantes!" , "Antes de ser três… meu coração se derrete!". Os fãs estão elogiando sua beleza e este raro vislumbre de sua preciosa vida privada.

Um casal unido sob os holofotes

Tendo-se conhecido num set de filmagem, Úrsula e o seu companheiro, Chino Darín, formam uma dupla sólida, admirada pela sua discrição. Esta publicação revela a alegria que partilham, reforçando a imagem de um amor forte e pronto para crescer. Os fãs, cativados, veem-nos como um símbolo de uma parentalidade moderna e serena.

Úrsula Corberó oferece um momento de pura graça que transcende a tela. Estas fotos da gravidez, descritas como "magníficas" e "comoventes" por seus fãs, celebram o desabrochar do amor. Esta publicação serve como um lembrete de que a verdadeira estrela, às vezes, é simplesmente uma mulher, um amor e a vida que a espera.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Eileen Gu, campeã olímpica e estrela da Semana de Moda.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Eileen Gu, campeã olímpica e estrela da Semana de Moda.

Conhecida por suas conquistas no esqui estilo livre, Eileen Gu também se tornou uma das atletas mais visíveis...

Com mais de 50 anos, esta modelo está causando sensação na Semana de Moda.

A Semana de Moda de Paris costuma reservar algumas surpresas. Nesta temporada, uma aparição em particular chamou a...

Em Paris, a maquiagem ousada de Chappell Roan está causando debate online.

A cantora e compositora americana Chappell Roan, uma rainha da cena musical, incendiou a primeira fila do desfile...

Depois de "Bridgerton", todos querem saber quem é Yerin Ha.

Desde o anúncio de sua escalação para "Bridgerton", seu nome tem circulado amplamente nas redes sociais. Quem é...

"Só vejo ódio": Esta atriz quebra o silêncio sobre o assédio online.

Na cerimônia do Actor Awards de 2026, Odessa A'zion, a nova estrela do filme americano "Marty Supreme", deu...

"O que amamos vem da cultura negra": esta atriz reacende o debate sobre influência cultural.

Na cerimônia do NAACP Image Awards*, a atriz, produtora e ativista americana Sophia Bush fez um discurso impactante...