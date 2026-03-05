Esta atriz espanhola compartilha fotos de sua gravidez e emociona seus fãs.

Úrsula Corberó, a inesquecível Tóquio da série "La Casa de Papel", derreteu corações online com uma publicação íntima no Instagram onde exibiu sua barriguinha de grávida ao lado do parceiro (Chino Darín). Com a legenda simples "Antes de sermos três", as imagens emocionaram seus fãs.

Momentos carinhosos enquanto esperávamos o bebê.

Nas fotos, Úrsula posa aconchegada ao seu parceiro (Chino Darín), com a barriga de grávida em destaque. Longe de ser um ensaio fotográfico sofisticado, este momento autêntico exala a alegria simples de um casal prestes a dar as boas-vindas a uma nova vida. A iluminação suave e a conexão evidente entre eles são instantaneamente cativantes.

Conhecida por seu papel explosivo em "La Casa de Papel", a atriz espanhola raramente compartilha vislumbres de sua vida pessoal. Esta publicação no Instagram marca uma virada emocionante: "Tóquio" dá lugar a uma radiante futura mamãe – Úrsula Corberó – simplesmente celebrando a chegada deste novo capítulo. Ela também anunciou a chegada de seu primeiro filho em 17 de fevereiro de 2026, por meio de um story no Instagram.

"Magnífico", "Tão emocionante": fãs em êxtase

Os comentários estão repletos de carinho: "Magnífica Úrsula, que alegria vê-la tão radiante!", "Estas fotos são tão lindas e emocionantes!" , "Antes de ser três… meu coração se derrete!". Os fãs estão elogiando sua beleza e este raro vislumbre de sua preciosa vida privada.

Um casal unido sob os holofotes

Tendo-se conhecido num set de filmagem, Úrsula e o seu companheiro, Chino Darín, formam uma dupla sólida, admirada pela sua discrição. Esta publicação revela a alegria que partilham, reforçando a imagem de um amor forte e pronto para crescer. Os fãs, cativados, veem-nos como um símbolo de uma parentalidade moderna e serena.

Úrsula Corberó oferece um momento de pura graça que transcende a tela. Estas fotos da gravidez, descritas como "magníficas" e "comoventes" por seus fãs, celebram o desabrochar do amor. Esta publicação serve como um lembrete de que a verdadeira estrela, às vezes, é simplesmente uma mulher, um amor e a vida que a espera.