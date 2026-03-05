Eileen Gu, campeã olímpica e estrela da Semana de Moda.

Conhecida por suas conquistas no esqui estilo livre, Eileen Gu também se tornou uma das atletas mais visíveis no mundo da moda. A campeã olímpica marca presença em diversos eventos importantes do setor. Sua participação na Semana de Moda de Paris, principalmente no Jantar de Gala do Louvre, ilustra a crescente influência dessa atleta que também se tornou um ícone da mídia.

Um campeão olímpico que se tornou figura da mídia.

Eileen Gu se consolidou nos últimos anos como uma das atletas mais proeminentes do esqui estilo livre. Nascida em 2003 nos Estados Unidos, filha de pai americano e mãe chinesa, ela começou a praticar esportes na neve ainda muito jovem. Alcançou destaque na temporada 2020-2021 ao vencer diversas competições internacionais.

Sua fama cresceu ainda mais nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em 2022, onde conquistou três medalhas: duas de ouro e uma de prata. Ela então confirmou seu status nos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina em 2026, onde brilhou mais uma vez e viu sua popularidade permanecer no auge. Essas performances a tornam uma das esquiadoras freestyle mais premiadas de sua geração nas provas olímpicas de sua disciplina.

Uma presença notável na Semana de Moda de Paris

Além de suas conquistas esportivas, Eileen Gu agora é presença constante em grandes eventos de moda. Durante a Semana de Moda de Paris, ela compareceu, em particular, ao Jantar de Gala no Louvre, um evento organizado em paralelo aos desfiles e que reúne diversas personalidades do mundo da moda e da cultura.

Sua presença neste tipo de evento ilustra a ligação cada vez mais estreita entre os mundos do esporte e do luxo. Atletas e casas de moda colaboram com frequência crescente, sendo que os atletas muitas vezes personificam valores como desempenho, excelência e influência internacional.

Colaborações com as principais casas de moda

A popularidade de Eileen Gu vai muito além do mundo dos esportes. Graças à sua fama global e presença na mídia, ela colabora com diversas marcas importantes. Ela é notavelmente associada a empresas como Red Bull, Louis Vuitton e Tiffany & Co., tornando-se o rosto de suas campanhas e participando de seus eventos. Essas parcerias ilustram a estratégia de muitas marcas de luxo que utilizam personalidades do esporte para alcançar um público internacional mais amplo.

Uma estrela particularmente influente na China.

Outro fator explica a extensão de sua influência: a popularidade de Eileen Gu na China. Em 2019, a esquiadora optou por representar a China em competições internacionais, mantendo seus laços com os Estados Unidos. Essa decisão aumentou significativamente sua visibilidade no país, onde ela se tornou uma figura midiática muito seguida, principalmente nas redes sociais e em campanhas publicitárias.

Segundo o ranking publicado pela Forbes, seus ganhos com parcerias e contratos publicitários superaram em muito seus ganhos como atleta. Em 2025, eles teriam chegado a aproximadamente US$ 23 milhões, colocando a esquiadora entre as atletas femininas mais bem pagas.

Quando o esporte encontra a moda

A trajetória de Eileen Gu ilustra uma tendência mais ampla: a convergência dos mundos do esporte, da moda e do entretenimento. Muitos atletas agora participam de desfiles de moda, campanhas publicitárias e eventos para grandes marcas. Sua imagem ajuda a aumentar o apelo dessas marcas para um público internacional. Nesse contexto, Eileen Gu se destaca como uma das figuras mais proeminentes dessa nova geração de atletas capazes de prosperar tanto no cenário esportivo quanto na indústria da moda.

A campeã olímpica e personalidade da mídia, Eileen Gu, consolidou-se como uma figura chave na interseção entre esporte e moda. Sua presença na Semana de Moda de Paris confirma a extensão de sua influência, que vai muito além das pistas de esqui.