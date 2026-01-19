"Não sou uma loira burra": este ícone dos anos 2000 acerta as contas.

Reduzida por muito tempo a uma caricatura de uma "jovem superficial", Paris Hilton agora retoma o controle de sua imagem. No documentário "Ícone Infinito: Uma Memória Visual", dedicado a ela, a ex-estrela de reality shows revela o lado sombrio de uma era marcada pelo sexismo generalizado e demonstra como essa imagem pública foi moldada sem seu consentimento, muitas vezes à custa de sua integridade.

Uma estratégia de sobrevivência diante de uma indústria violenta.

Neste documentário, disponível a partir de 30 de janeiro de 2026, Paris Hilton relembra os anos 2000, período em que ascendeu ao estrelato global graças ao reality show "The Simple Life". No programa, ela interpretava uma herdeira alheia à realidade, incapaz de distinguir entre um supermercado e uma loja de materiais de construção. Hoje, ela afirma que essa persona era uma construção estratégica, uma performance criada para se adequar às expectativas da época: "Eu não sou uma garota burra. Eu só sou muito boa em fingir que sou."

Essa postura, longe de ser um mero jogo, também lhe permitiu manter seu sofrimento sob controle enquanto se aproveitava dos códigos midiáticos da época. Como ela explica no documentário "Infinite Icon: A Visual Memoir" e em diversas entrevistas, esse papel de jovem despreocupada era um mecanismo de proteção, um meio de sobrevivência em uma indústria profundamente marcada por estereótipos de gênero.

Com o tempo, porém, essa máscara cobrou um preço alto. Na mídia da época, as mulheres jovens raramente eram levadas a sério. Paris Hilton, assim como Britney Spears ou Lindsay Lohan, era alvo constante de zombaria, boatos, imagens editadas humilhantes e comentários degradantes, muitas vezes amplificados por uma imprensa sensacionalista ávida por sensacionalismo e excessos.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Paris Hilton (@parishilton)

Um assunto íntimo exposto ao mundo inteiro.

O documentário "Ícone Infinito: Uma Memória Visual" também revisita um episódio crucial de sua vida: a divulgação pública de um vídeo pessoal sem seu consentimento. Essas imagens, tornadas públicas no início dos anos 2000 por um ex-parceiro, foram tratadas pela mídia como um escândalo que ela supostamente teria provocado — em vez de uma grave violação de sua privacidade. Na época, poucas vozes denunciaram essa transgressão. Pior ainda, alguns tabloides minimizaram o ocorrido, enquanto outros insinuaram que ela havia se beneficiado com isso.

Paris Hilton descreve agora este episódio como "um grande trauma, uma forma de traição e violência simbólica". Constitui uma quebra de confiança e um ato de desapropriação, hoje reconhecido em muitos países como uma ofensa grave. Nas suas palavras, este evento representa "um ataque à sua dignidade e integridade".

Uma crítica à mídia dos anos 2000

Este documentário, "Ícone Infinito: Uma Memória Visual", também faz parte de uma análise mais ampla da cultura midiática dos anos 2000, que Paris Hilton agora descreve como "tóxica". Foi uma época em que mulheres jovens e famosas eram sistematicamente perseguidas, ridicularizadas e frequentemente reduzidas à sua aparência ou comportamento.

As capas de revistas as retratavam em lágrimas, saindo de carros ou vestindo roupas consideradas "curtas demais". As fotos eram frequentemente recortadas para exagerar um "escândalo" fabricado, e programas de televisão inteiros eram dedicados a julgar seu comportamento, seu peso ou seus relacionamentos. A intimidade se tornou espetáculo e a humilhação, um produto lucrativo. Hoje, Paris Hilton afirma que esse período marcou toda uma geração e que é hora de entender seus mecanismos para desmantelá-los.

De figura pública a mulher comprometida

Paris Hilton deixou de ser apenas uma personalidade da mídia; ela se tornou empresária, escritora de memórias e porta-voz de sobreviventes de abusos em centros de "reabilitação" para adolescentes, que ela vem denunciando há vários anos. Agora, ela usa sua fama para falar abertamente sobre os maus-tratos que sofreu, muitas vezes em silêncio, durante a adolescência.

Seu documentário "Ícone Infinito: Uma Memória Visual" traça essa transição: a de uma mulher que aprendeu a subverter estereótipos, a transformar sua imagem em um escudo e a reivindicar sua própria narrativa. Ela deixa claro: não renega sua aparência, seu gosto pela moda ou seu passado na cultura pop. No entanto, recusa-se a permitir que isso seja usado como pretexto para negar sua inteligência, sua dor e suas lutas.

Repensando as representações das mulheres

O documentário "Ícone Infinito: Uma Memória Visual" faz parte de um movimento mais amplo para reabilitar figuras femininas dos anos 2000, muitas vezes caricaturadas ou reduzidas à sua aparência. De Britney Spears a Pamela Anderson, e incluindo Lindsay Lohan, uma geração de mulheres está começando a reescrever a história que lhes foi contada.

A trajetória de Paris Hilton serve como um lembrete de que a imagem pública nem sempre reflete a realidade privada e que os julgamentos da mídia podem mascarar abusos profundos. Sua "vingança", se é que podemos chamá-la assim, não se trata de apagar o passado, mas de retomar o controle sobre ele.