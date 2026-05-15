Com um vestido deslumbrante, Michelle Rodriguez incendeia o Festival de Cinema de Cannes.

Na exibição que celebrou o 25º aniversário da saga "Velozes e Furiosos", realizada como parte do 79º Festival de Cannes (12 a 23 de maio de 2026), Michelle Rodriguez fez uma aparição marcante no tapete vermelho. A atriz, roteirista e produtora americana, figura icônica da franquia desde o primeiro filme em 2001, escolheu um vestido de Paolo Sebastian. Foi uma escolha perfeita para a ocasião, que ela compartilhou ao lado de suas colegas de longa data, as atrizes americanas Jordana Brewster e Meadow Walker.

Um vestido Paolo Sebastian feito sob medida para o tapete vermelho.

Para esta noite em homenagem a uma das sagas de filmes de ação mais icônicas, Michelle Rodriguez escolheu uma peça da coleção Outono 2025 do estilista australiano Paolo Sebastian. O modelo apresentava um top estruturado sem alças, inteiramente adornado com cristais que captavam a luz a cada movimento. A peça se estendia em uma saia de tule fluida, culminando em uma longa cauda que adicionava uma dimensão quase teatral ao visual.

Uma silhueta romântica e arquitetônica ao mesmo tempo, que contrastava lindamente com a imagem mais robusta que a atriz interpreta nas telas em "Velozes e Furiosos". Paolo Sebastian, conhecido por suas criações de alta-costura repletas de bordados e caudas espetaculares, tornou-se um dos estilistas favoritos do tapete vermelho internacional em poucos anos. Com essa escolha de moda no Festival de Cannes, Michelle Rodriguez abraça completamente a grande tradição de looks impecáveis em Cannes.

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Michelle Rodriguez, frequentadora assídua da Croisette.

Se a atriz americana causou uma impressão tão duradoura, é também porque se tornou presença assídua no Festival de Cannes ao longo dos anos. Michelle Rodriguez, conhecida por sua personalidade forte e papéis de ação, sempre surpreende ao optar por vestidos elaborados que contrastam com sua imagem na tela.

Essa dualidade é justamente parte do seu charme: em Cannes, ela exibe uma "feminilidade de alta costura" que contrasta fortemente com seus figurinos de tela. Prova, se é que era necessária, de que atrizes de ação podem explorar todas as facetas da moda sem serem rotuladas. E esse look de 2026, ligado a um evento tão simbólico quanto o 25º aniversário de "Velozes e Furiosos", ficará marcado como um dos seus momentos mais memoráveis em Cannes.

Entre o vestido Paolo Sebastian adornado com cristais brilhantes, a cauda etérea de tule e a homenagem aos 25 anos de uma saga cult, Michelle Rodriguez protagonizou uma das aparições mais memoráveis desta 79ª edição. Mais uma prova de que o Festival de Cannes continua, mais do que nunca, a palco onde a moda e o cinema convergem na sua expressão mais espetacular.