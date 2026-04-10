Vestindo um roupão, a cantora Selena Gomez optou por uma maquiagem marcante.

A cantora, compositora, atriz, produtora e empresária americana Selena Gomez compartilhou recentemente uma nova sequência de fotos no Instagram, gerando grande expectativa entre seus seguidores. Na capa, ela aparece vestindo um roupão preto e com uma maquiagem sofisticada.

Maquiagem marcante que contrasta com o look casual.

Esse tipo de postagem, que mescla intimidade com uma estética refinada, confirma a influência de Selena Gomez no mundo da beleza. Na foto principal do carrossel, ela aparece sentada em uma poltrona, com o smartphone na mão, tirando uma selfie em um ambiente aconchegante. Seu robe preto texturizado cria um contraste com a maquiagem impecável.

O look enfatiza um olhar intenso, acentuado por sombras profundas e um delineado preciso. A pele aparenta luminosidade, enquanto os lábios exibem um tom nude levemente rosado, equilibrando sutilmente o efeito geral. Seu penteado, com duas mechas emoldurando o rosto, realça o visual sofisticado, mantendo uma aparência natural.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

Uma publicação amplamente elogiada pelos internautas.

Nos comentários, muitos fãs expressaram sua admiração por esse look de beleza. Diversas mensagens destacaram a elegância da maquiagem e o visual geral da cantora, confirmando o entusiasmo gerado pela publicação. O contraste entre a roupa confortável e a maquiagem elegante parece ter sido particularmente apreciado, ilustrando uma tendência atual de combinar conforto e sofisticação em conteúdos compartilhados nas redes sociais.

Selena Gomez, uma grande influência no mundo da beleza.

Ao longo dos anos, Selena Gomez se consolidou como uma figura de destaque na maquiagem natural sofisticada. Por meio de suas postagens nas redes sociais e projetos profissionais, ela ajuda a popularizar uma visão de beleza focada na simplicidade, autoconfiança e expressão pessoal. Suas escolhas estéticas são frequentemente comentadas por internautas e incorporadas às tendências de beleza, confirmando o impacto de suas aparições públicas e digitais.

Com essa selfie de roupão e maquiagem marcante, Selena Gomez demonstra mais uma vez sua capacidade de cativar a atenção com looks que são ao mesmo tempo acessíveis e elegantes. Essa publicação confirma seu status como um ícone de beleza essencial e continua a inspirar seus milhões de seguidores no mundo todo.