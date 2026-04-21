Aos 63 anos, a atriz Michelle Yeoh surpreende com uma transformação capilar "radical".

A atriz e produtora malaia Michelle Yeoh chamou a atenção recentemente na cerimônia do Breakthrough Prize de 2026, em Santa Monica. Conhecida por seus longos cabelos escuros, que são sua marca registrada, ela surpreendeu a todos com uma mudança radical no visual.

Um corte chanel loiro retrô que quebra as regras.

Adeus aos seus icônicos cabelos longos castanhos: Michelle Yeoh optou por um corte bob curto, na altura do queixo, em um tom loiro mel luminoso. Este penteado, caracterizado por uma risca lateral e ondas suaves, inspira-se diretamente na estética chique da velha Hollywood. O visual também evoca sua personagem Madame Morrible em "Wicked", ao mesmo tempo que adiciona um toque mais moderno graças às raízes intencionalmente mais escuras, criando um contraste sutil.

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Um tratamento de beleza e penteado executados com perfeição.

Para complementar essa transformação, a atriz optou por uma maquiagem sofisticada: delineador preto intenso e tons de rosa iridescente nas pálpebras, lábios e maçãs do rosto. Para o look, Michelle Yeoh escolheu uma silhueta poderosa e elegante, com um terno escuro estruturado com lapelas de cetim. Essa escolha de "vestir-se para impressionar" contrasta com a suavidade da nova cor de cabelo, intensificando o impacto visual.

Uma transformação que ilustra uma forte liberdade estilística.

Com essa transformação capilar, Michelle Yeoh demonstra mais uma vez sua capacidade de se reinventar. Ela brinca com os códigos de elegância e sofisticação, adotando penteados que misturam referências retrô com modernidade. Essa transformação faz parte de uma tendência mais ampla em que ícones do cinema não hesitam mais em experimentar, seja na moda ou na beleza, afirmando assim total liberdade estilística.

Ao trocar seu penteado característico por um bob loiro retrô, Michelle Yeoh fez uma de suas aparições mais marcantes. Essa transformação capilar confirmou que ousadia e elegância são atemporais e que cada detalhe pode se tornar uma poderosa declaração de estilo no tapete vermelho.