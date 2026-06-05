Com essa escolha estilística, Kate Middleton faz uma referência notável a outra época.

Fabienne Ba.
@princeandprincessofwales / Instagram

Em uma recepção real em Londres, Kate Middleton mais uma vez fez uma escolha de moda muito acertada. A Princesa de Gales apareceu com um vestido vermelho e branco de bolinhas com inspiração vintage, que rapidamente gerou uma onda de comentários nas redes sociais.

Um vestido vermelho de bolinhas, uma homenagem aos anos 1930.

Em 2 de junho de 2026, Kate Middleton compareceu ao Palácio de St. James, em Londres. A Princesa de Gales participou de uma recepção em comemoração ao 125º aniversário da Cancer Research UK, a maior organização independente de pesquisa sobre câncer do mundo. Para a ocasião, ela trocou seus looks contemporâneos habituais por uma criação decididamente retrô.

O vestido fluido chega até os tornozelos e termina com delicados babados na barra. Ombreiras estruturadas definem a silhueta, enquanto um decote em V discreto, com lapela branca, e um cinto largo acentuam a cintura. O corte é inspirado diretamente no vestido camisa dos anos 1930, um estilo então apreciado pelas mulheres por sua praticidade — botões funcionais, linhas retas e elegância sob medida.

O retorno da ervilha

Foi a estampa que causou maior sensação. Numa temporada em que as bolinhas estão de volta com tudo nas passarelas e nas ruas, Kate Middleton ousou romper com a tradicional dupla preto e branco, optando por um contraste mais marcante: branco sobre vermelho. Essa escolha estava longe de ser inocente: símbolo de amor, força e compromisso, o vermelho também refletia a importância do evento.

A criação é da Rodarte, uma casa de moda californiana com sede em Pasadena, fundada pelas irmãs Kate e Laura Mulleavy. Reconhecidas por suas silhuetas românticas e inúmeras referências à história da arte, as estilistas imbuem seu trabalho com uma atenção especial à pesquisa criativa – o que fica evidente em cada prega, em cada detalhe do vestido escolhido pela Princesa de Gales.

Acessórios: o estilo monocromático característico

Fiel à sua predileção por silhuetas monocromáticas, Kate Middleton completou o look com um par de sapatos de veludo vermelho da Gianvito Rossi e uma clutch a condizer da grife italiana Miu Miu. Para as joias, optou por uma elegância discreta: um colar adornado com um pingente de rubi e um par de brincos de diamantes a condizer.

Uma apresentação estilística perfeitamente orquestrada, que afirma uma certa coerência até nos mínimos detalhes. A cada aparição, a Princesa de Gales reforça sua posição como um novo tipo de ícone da moda: capaz de revisitar o vintage sem simplesmente "deixá-lo para trás".

Uma mensagem que vai além da aparência.

O mais importante continua sendo a causa defendida. Ao lado do Rei Charles III, acompanhado pela Rainha Camilla e pelo Príncipe William, respectivamente, a Princesa de Gales participou da celebração de uma organização cujo trabalho ela, infelizmente, conhece muito bem. Em 2024, com apenas algumas semanas de diferença, o Rei Charles III e Kate Middleton anunciaram que haviam sido diagnosticados com câncer.

Em janeiro de 2025, a Princesa de Gales confirmou que havia entrado em remissão, enquanto o tratamento do soberano estava "progredindo favoravelmente" e deveria "ser aliviado durante 2026". Essa presença lado a lado, a serviço de uma causa tão pessoal quanto coletiva, sem dúvida conferiu a toda a encenação seu significado principal: por trás das vestes, havia, acima de tudo, uma luta compartilhada.

Com seu vestido Rodarte com detalhes dos anos 1930, Kate Middleton marca presença em vários níveis: uma homenagem à elegância de outra época, uma referência perfeitamente executada à tendência das bolinhas, mas também um forte apoio a uma causa profundamente pessoal.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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