Aos 49 anos, Anna Faris chama a atenção com um vestido escultural.

A atriz e produtora americana Anna Faris fez um retorno triunfal. Para a estreia mundial do sexto filme da saga "Scary Movie", realizada em 3 de junho de 2026 no Paramount Theatre em Los Angeles, ela surgiu com um vestido escultural de Mônot - e sua aparição no tapete vermelho causou sensação.

Um vestido feito sob medida com efeito líquido.

Nas fotos que têm circulado desde então, Anna Faris posa com um longo vestido preto coberto de lantejoulas, bordadas diretamente no tecido para criar um impressionante efeito de "ilusão líquida". A cada movimento, o tecido reflete a luz, conferindo à peça uma dimensão quase metálica.

A peça exclusiva é da grife libanesa Mônot, fundada em 2019 pelo designer Eli Mizrahi, que se tornou presença constante nos tapetes vermelhos por seus cortes impecáveis e painéis artísticos. Com uma barra que chega até o chão, ajustada no busto e nos quadris, e uma saia em formato A que se abre suavemente em direção à barra, a silhueta é instantaneamente escultural.

O recorte

O detalhe que torna o vestido inesquecível são, sem dúvida, os recortes. De cada lado da cintura de Anna Faris, duas fendas revelam os quadris da atriz, criando uma quebra abrupta no fluxo visual. Essa é uma assinatura já reconhecida da Maison Mônot, que popularizou a estética dos recortes nos tapetes vermelhos do mundo todo.

Na frente, um decote halter estrutura a silhueta do pescoço à cintura, enquanto nas costas, uma única alça mantém tudo unido e revela um decote em U nas costas. Uma produção arquitetônica supervisionada pela estilista Alexandra Mandelkorn, que também trabalha com artistas como a cantora e compositora americana de soul Janelle Monáe e a cantora americana de música country Lainey Wilson.

Penteado retrô à Pamela Anderson

Em termos de cabelo e beleza, o penteado é ousado. Anna Faris optou por um coque baixo e despojado, que remete aos anos 2000, à la Pamela Anderson, com uma franja cortina que cai suavemente sobre o rosto. Esse corte retrô contrasta com a modernidade do look, dando um toque único à produção.

No rosto, uma maquiagem intensa com olhos esfumados para realçar o olhar e lábios em tom nude rosado com acabamento brilhante. Brincos longos e pendentes pretos estendem a linha vertical do decote halter. Nos pés, sapatos plataforma pretos da Larroudé — mais uma referência ao glamour retrô dos anos 2000.

Anna Faris comparece à estreia mundial de "Scary Movie", da Paramount Pictures, no Paramount Theater em Los Angeles. pic.twitter.com/rgxhG1qFFu — Mais Cultura Menos Pop (@culturelesspop) 4 de junho de 2026

Com sua aparição na estreia de "Todo Mundo em Pânico", Anna Faris apresentou um de seus looks mais deslumbrantes no tapete vermelho dos últimos anos. Ela provou que elegância não se mede pela idade nem pela cautela, mas sim por um desejo genuíno de ousar.

