Selena Gomez surpreende internautas com nova cor de cabelo.

A cantora e atriz americana Selena Gomez surpreendeu seus seguidores ao revelar uma nova cor de cabelo em uma publicação feita em Londres, onde está filmando. A mudança não passou despercebida.
Uma transformação capilar surpreendente
No dia 2 de junho, Selena Gomez publicou uma série de fotos no Instagram mostrando sua viagem a Londres. Quase no final da sequência, ela revelou a surpresa tão esperada: em uma selfie sentada de pernas cruzadas na cama, ela trocou seus cabelos castanhos habituais por cachos vibrantes em um tom vermelho acobreado. Um vídeo curto, gravado em frente a um espelho, confirmou essa "metamorfose".
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Provavelmente uma peruca para um papel.
Embora essa mudança possa parecer surpreendente, ela se explica pelas necessidades das filmagens. Selena Gomez está atualmente em Londres para a sexta temporada da série "Only Murders in the Building". "Coisas loucas estão acontecendo", escreveu ela na legenda da foto, referindo-se à série e expressando sua admiração pela capital britânica. É bem provável que esse cabelo ruivo seja uma peruca usada para sua personagem.
Fãs conquistados
Seja qual for o motivo, o resultado cativou a comunidade de Selena Gomez. Nos comentários, seus seguidores inundaram o blog com reações entusiasmadas, muitos elogiando o tom acobreado que, segundo eles, "combina perfeitamente com ela". Entre corações e mensagens de admiração, a publicação rapidamente gerou uma onda de elogios.
As filmagens da 6ª temporada aconteceram em Londres.
Essa transformação acontece em meio às notícias sobre a série de comédia de sucesso do Hulu, estrelada por Selena Gomez ao lado dos comediantes Steve Martin e Martin Short. A sexta temporada foi confirmada após a exibição do último episódio da quinta temporada, em outubro de 2025. Uma novidade: parte da trama agora se passará em Londres, para onde o elenco e a equipe se mudaram. Selena Gomez não esconde sua forte ligação com seus colegas de elenco, a quem recentemente descreveu como seus "caras favoritos".
Com esse inesperado cabelo vermelho, Selena Gomez confirma sua inclinação por transformações e seu talento para provocar. Entre dicas sobre seu próximo papel e o prazer de surpreender seus fãs, ela mantém a expectativa alta para a nova temporada de "Only Murders in the Building".