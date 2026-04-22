Quem é a influenciadora australiana Leah Halton, detentora de um número recorde de "curtidas"?

Naila T.
@leahhalton _ Instagram

Com apenas 23 anos, Leah Halton se consolidou como um dos rostos mais virais do TikTok. Natural de Melbourne, ela trabalha com conteúdo digital há vários anos, focando em beleza, moda e estilo de vida. Tudo mudou em 2024: um simples vídeo de poucos segundos a catapultou para a fama mundial.

O vídeo que quebrou todos os recordes

O sucesso de Leah Halton se baseia em um formato muito simples: um vídeo de dublagem gravado em seu carro ao som de "Praise Jah in the Moonlight", de YG Marley. Em poucas semanas, o vídeo acumulou centenas de milhões de visualizações e dezenas de milhões de curtidas. Dois anos depois, esse conteúdo alcançou um marco histórico, ultrapassando 70 milhões de curtidas e se tornando um dos vídeos mais populares — se não o mais popular — do TikTok. Essa conquista permitiu que ela superasse figuras icônicas da plataforma, como a cantora filipino-americana Bella Poarch, que detinha o recorde há muito tempo.

@looooooooch Recreação #Invertida ♬ Louvado seja Jah ao Luar - YG Marley

Um designer que já está bem estabelecido.

Ao contrário do que esse súbito alvoroço possa sugerir, Leah Halton não é uma novata. Ativa nas redes sociais há vários anos, ela compartilha regularmente tutoriais de maquiagem, looks de moda e vislumbres de sua vida com sua comunidade. Atualmente, ela possui milhões de seguidores no TikTok, Instagram e YouTube, e se consolidou como uma figura importante na nova geração de influenciadores.

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Um fenômeno indicativo da era viral.

O sucesso de Leah Halton ilustra perfeitamente a dinâmica atual das redes sociais: conteúdo curto, espontâneo e facilmente replicável pode se tornar um fenômeno global em poucos dias. Seu vídeo chegou a lançar uma verdadeira tendência, copiada por milhares de internautas que buscavam replicar seu sucesso viral.

Em resumo, Leah Halton personifica esta geração capaz de transformar um simples momento em um sucesso global. Por trás de seu número recorde de curtidas, esconde-se uma realidade mais ampla: a de um ecossistema digital onde o timing e a viralidade estão redefinindo as regras do estrelato.

Naila T.
Naila T.
Analiso as tendências sociais que moldam nossos corpos, nossas identidades e nossas relações com o mundo. O que me motiva é compreender como as normas evoluem e se transformam em nossas vidas, e como os discursos sobre gênero, saúde mental e autoimagem permeiam o cotidiano.
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