A atriz Emily Blunt deslumbra em um vestido escultural adornado com 400 pérolas.

Fabienne Ba.
Emily Blunt dans « Le Diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

A atriz britânico-americana Emily Blunt causou uma forte impressão recentemente na estreia de "O Diabo Veste Prada 2" em Nova York. Presente no Lincoln Center, ela exibiu um visual teatral e sofisticado, confirmando seu status como um dos principais ícones de estilo no tapete vermelho internacional.

Um vestido de alta costura com acabamento excepcional.

Para este evento, Emily Blunt usou uma criação da Schiaparelli da coleção de Alta Costura Primavera/Verão 2026. Este vestido escultural, composto por múltiplas camadas de tule marfim, distinguiu-se pela sua construção leve e volumosa. Segundo a grife, a peça exigiu quase 4.000 horas de trabalho, com a adição de milhares de penas de seda, que realçaram sua aparência espetacular e quase etérea.

400 pérolas para um brilho único, semelhante a uma joia.

Foram as joias que realmente capturaram a atenção de todos. A atriz usou criações da Mikimoto da coleção "Les Pétales Place Vendôme Rosés". Inspiradas no delicado movimento das pétalas de rosa, essas peças combinavam ouro rosa, diamantes e pérolas cultivadas Akoya. No total, quase 400 pérolas compunham esse conjunto excepcional: uma gargantilha adornada com dezenas de pérolas, acompanhada por pulseiras e brincos combinando, criando uma harmonia luminosa e preciosa.

Uma forte tendência gira em torno da pérola reinventada.

A escolha destas peças ilustra uma tendência marcante: o ressurgimento da pérola numa versão contemporânea. Longe da sua imagem clássica, ela reinventa-se hoje através de designs modernos e arrojados, defendidos por casas de joalharia icónicas. Combinada com um vestido tão meticulosamente trabalhado como o de Emily Blunt, esta magistral combinação de pérolas e diamantes sublinha um equilíbrio subtil entre a tradição e a modernidade.

Em resumo, com essa aparição, Emily Blunt comprova mais uma vez seu impecável senso de estilo. Entre a alta costura espetacular e as joias excepcionais, a atriz cria um look memorável que ilustra perfeitamente a evolução do chique contemporâneo, onde cada detalhe se torna uma obra de arte por si só.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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