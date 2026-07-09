Lindsay Lohan está revivendo a tendência dos microternos com um look "sexy para o escritório".

A atriz americana Lindsay Lohan causou sensação em Nova York com um microterno vintage, composto por um blazer curto e uma saia preta. Um look retrô e ultramoderno ao mesmo tempo, que personifica perfeitamente a estética de "sexy do escritório", muito em voga em 2026.

Uma micro-alfaiataria vintage

Para esta aparição, Lindsay Lohan optou por um look de uma coleção "micro-alfaiatada" de meados da década de 1990. Ela chamou a atenção especialmente com sua jaqueta cropped, inspirada nos icônicos casacos de tweed. Feita de algodão verde macio, a peça apresentava detalhes em preto, ombros estruturados e botões dourados. Uma verdadeira joia dos arquivos, perfeitamente em sintonia com a época.

Um toque de moda pessoal

Fiel ao seu estilo, Lindsay Lohan, no entanto, deu um toque diferente ao modelo original. Em vez da saia com fenda alta vista nas passarelas dos anos 90, ela optou por uma saia preta de cintura alta. Completou o look com um cinto de correntes douradas, que refletia a luz dos flashes das câmeras. Uma releitura inteligente que modernizou sutilmente essa peça icônica.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Para completar o visual, sua estilista optou por acessórios chiques: uma bolsa de couro matelassê em formato de coração, óculos de sol pretos, anéis dourados e um par de sapatos de salto bicolor. Quanto à sua beleza, uma pele radiante, blush em tom quente e lábios rosa suaves realçaram os traços de Lindsay Lohan, enquanto seus longos cabelos loiros, lisos e soltos, caíam graciosamente pelas costas.

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A tendência da "sereia do escritório"

Com este look, Lindsay Lohan adota uma das tendências mais quentes do momento: o estilo "sereia do escritório". Inspirado na imagem de um escritório elegante, esse estilo combina peças estruturadas, jaquetas acinturadas e acessórios sofisticados para um visual profissional e impactante.

Com este microterno vintage, Lindsay Lohan exibe um visual chique e moderno. Ao resgatar esta peça dos anos 90, ela confirma seu status de ícone fashion e seu talento para reinterpretar clássicos. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs.