Lindsay Lohan está revivendo a tendência dos microternos com um look "sexy para o escritório".

Léa Michel
@lindsaylohan / Instagram

A atriz americana Lindsay Lohan causou sensação em Nova York com um microterno vintage, composto por um blazer curto e uma saia preta. Um look retrô e ultramoderno ao mesmo tempo, que personifica perfeitamente a estética de "sexy do escritório", muito em voga em 2026.

Uma micro-alfaiataria vintage

Para esta aparição, Lindsay Lohan optou por um look de uma coleção "micro-alfaiatada" de meados da década de 1990. Ela chamou a atenção especialmente com sua jaqueta cropped, inspirada nos icônicos casacos de tweed. Feita de algodão verde macio, a peça apresentava detalhes em preto, ombros estruturados e botões dourados. Uma verdadeira joia dos arquivos, perfeitamente em sintonia com a época.

Um toque de moda pessoal

Fiel ao seu estilo, Lindsay Lohan, no entanto, deu um toque diferente ao modelo original. Em vez da saia com fenda alta vista nas passarelas dos anos 90, ela optou por uma saia preta de cintura alta. Completou o look com um cinto de correntes douradas, que refletia a luz dos flashes das câmeras. Uma releitura inteligente que modernizou sutilmente essa peça icônica.

Acessórios cuidadosamente escolhidos

Para completar o visual, sua estilista optou por acessórios chiques: uma bolsa de couro matelassê em formato de coração, óculos de sol pretos, anéis dourados e um par de sapatos de salto bicolor. Quanto à sua beleza, uma pele radiante, blush em tom quente e lábios rosa suaves realçaram os traços de Lindsay Lohan, enquanto seus longos cabelos loiros, lisos e soltos, caíam graciosamente pelas costas.

A tendência da "sereia do escritório"

Com este look, Lindsay Lohan adota uma das tendências mais quentes do momento: o estilo "sereia do escritório". Inspirado na imagem de um escritório elegante, esse estilo combina peças estruturadas, jaquetas acinturadas e acessórios sofisticados para um visual profissional e impactante.

Com este microterno vintage, Lindsay Lohan exibe um visual chique e moderno. Ao resgatar esta peça dos anos 90, ela confirma seu status de ícone fashion e seu talento para reinterpretar clássicos. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
Article précédent
Kylie Jenner aproveita o sol italiano com um look de verão deslumbrante.
Article suivant
"Eles estavam usando fraldas": Olivia Rodrigo revela hábito surpreendente de alguns fãs na primeira fila de seus shows.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Eles estavam usando fraldas": Olivia Rodrigo revela hábito surpreendente de alguns fãs na primeira fila de seus shows.

A cantora e compositora americana Olivia Rodrigo revelou recentemente que alguns de seus fãs estavam dispostos a fazer...

Kylie Jenner aproveita o sol italiano com um look de verão deslumbrante.

A personalidade da TV americana, empresária e influenciadora Kylie Jenner compartilhou uma série de fotos ensolaradas da Itália,...

Aos 45 anos, Jessica Alba compartilha um vislumbre de suas férias ensolaradas.

A atriz e empresária americana Jessica Alba compartilhou um vislumbre ensolarado de suas recentes férias no Instagram, em...

A cantora Tyla exibe um visual deslumbrante em um vestido de renda.

A cantora sul-africana Tyla compartilhou uma série de fotos de um ensaio de moda no Instagram, exibindo diversos...

Aos 37 anos, a modelo Candice Swanepoel personifica perfeitamente a tendência do "luxo casual".

A modelo sul-africana Candice Swanepoel compartilhou um look de verão no Instagram que abraça uma das tendências mais...

Sofia Vergara demonstra seu apoio ao país em uma selfie que gera reações.

Para celebrar a Copa do Mundo da FIFA de 2026™, a atriz, modelo, produtora e apresentadora de televisão...